快評：不介入台海　韓國清醒明智的戰略抉擇

中評社快評/韓國總統李在明近期在日本公開表態“韓國不干預或介入台海問題”，這一看似簡單的聲明，實則蘊含著東亞政治格局深刻演變的信號，更是韓國在複雜地緣博弈中一次清醒的戰略抉擇。此舉不僅體現了韓國對區域現實的深刻認知，也再次向世界昭示了一個核心原則：台灣問題純屬中國內政，任何外部勢力的干預都是對國際關係基本準則的嚴重破壞。



李在明的表態絕非孤立行為，而是其精心設計的“實用主義”與“均衡外交”路線的關鍵一環。其行程安排——先訪華再赴日——本身就是一種戰略信號：韓國正力圖擺脫前任政府過度依賴美日同盟的“價值外交”束縛，在美中兩大國的夾縫中重塑戰略自主性。



正如台灣東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問時指出，李在明的核心訴求在於將“朝鮮半島安全”與“台海安全”脫鉤，劃清不介入台海的“戰略紅線”，是韓國對國家利益清醒權衡後的必然結果。



韓國拒絕介入台海，是一次基於國家生存與發展現實的明智避險。它深刻揭示東亞地緣政治的鐵律：國家利益是最高指南，安全與繁榮無法通過依附或對抗單一強權獲得，應在複雜格局中保持戰略清醒與行動彈性。台灣問題作為中國內政的紅線不容挑戰，任何外部干預不僅徒勞，更將自食破壞區域穩定之惡果。韓國的選擇，為區域各方上了現實而深刻的一課——唯有尊重主權、聚焦自身發展、維護地區和平，才是國家長治久安的正道。

