人民幣中間價升近7算　創兩年半高

中評社香港1月16日電／人民幣兌美元匯價持續走強。人民幣兌美元中間價及在岸日盤收盤，昨日均創32個月新高。其中，在岸人民幣收報6.9698，中間價則見7.0064，兩者皆較前一日上升56個基點。



大公報報導，中國人民銀行副行長鄒瀾昨日在國新辦的會議上強調，中國是負責任的大國，沒有必要，也無意通過匯率貶值，以獲取國際貿易競爭優勢。在匯率政策上，人民銀行將繼續堅持發揮市場在匯率形成中的決定性作用，保持人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的功能，強化預期引導，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



今年以來，在岸人民幣兌美元基本在“7”以下水平徘徊，昨日與中間價大幅上漲。鄒瀾表示，影響匯率的因素是非常多元的，比如經濟增長、貨幣政策、金融市場、地緣政治、突發風險事件等。2025年末，在市場力量推動下，人民幣兌美元匯率升破7元，主要是2025年5月以來，中美經貿形勢趨於緩和，美元指數有所走弱，人民幣匯率相對美元升值。



外圍複雜嚴峻 匯率料雙向浮動



鄒瀾指出，向前看，中國具有超大規模市場和完整產業鏈，科技創新和產業創新加速融合，新動能蓬勃發展，內需潛力不斷釋放，國內國際雙循環更加暢通，宏觀經濟基本面長期向好，這對人民幣匯率基本穩定形成了支撐。但也要看到，外部形勢依然複雜嚴峻，主要經濟體利率調整幅度和節奏還有不確定性，地緣政治衝擊可能持續存在，對匯率走勢會有一定的擾動，人民幣匯率預計將繼續雙向浮動、保持彈性。



人行昨日表示，鼓勵金融機構豐富匯率避險產品，為企業提供成本合理、靈活有效的匯率風險管理工具。



國家外匯管理局新聞發言人、副局長李斌在會上透露，2025年企業利用外匯衍生品管理匯率風險的規模超1.9萬億美元，較2020年翻了近一倍；企業外匯套保比率為30%，較2020年提高8個百分點。



外匯市場韌性將不斷增強



李斌表示，下一步，外管局將會與有關方面持續加強企業匯率避險服務。一是持續加強匯率風險中性理念宣傳。二是外匯管理部門、外匯市場自律機制、銀行將持續發布典型案例，為企業識別匯率風險敞口、制定套期保值策略等提供有益參考。三是引導金融機構建立健全服務企業匯率避險長效機制，豐富更多幣種、簡單好用的匯率避險產品，優化匯率風險服務管理方式。



展望今年外匯市場走勢，李斌指出，中國將加快構建新發展格局，經濟大盤穩中向好的態勢將持續鞏固；將積極擴大高水平對外開放，跨境貿易和雙向投資不斷拓展；持續推進外匯市場深化發展，跨境資金流動宏觀審慎調節工具箱充足，抵禦外部風險的底氣更足。他相信，今年中國外匯市場有望穩定運行，跨境資金流動保持平穩有序，外匯市場韌性也將不斷增強。