聯儲獨立性受損　環球市場受累

中評社香港1月16日電／當心美國金融黑天鵝突襲！特朗普政府懷疑出於政治考慮，對聯儲局主席鮑威爾作出刑事調查，損害聯儲局制訂利率政策的獨立性，這無疑是自毀長城，進一步衝擊全球對美國金融的信任，動搖美元資產投資信心，去年3、4月因向全球加徵關稅而爆發“拋售美國”交易隨時捲土重來。



大公報報導，近月特朗普2.0衝擊波接踵而來，導致美國以至環球政經不穩，例如對外入侵委內瑞拉之後，又威脅奪取格陵蘭及向伊朗動武，導致地緣政治風險急升，黃金、白銀及油價應聲猛漲，其中紐約期油重上60美元水平，繼而拉升汽油價格，未來數月美國通脹勢必迅速升溫。同時，特朗普政府對內破天荒刑事調查鮑威爾，以及要求美國銀行機構的信用卡貸款利率上限設在10厘，這無形中製造金融亂局，打擊市場投資信心，引致股匯債同時急挫，殺傷力將非同小可。美股三大指數已連跌了兩日，再度發出大調整的警號，投資者需保持高度警覺性。



貨幣政策不確定性增



其實，最近特朗普政府一連串內外政策無疑是倒行逆施，不能令美國再次偉大之餘，更只會加速美國沒落。美國司法部以聯儲局大樓翻新超支及誤導國會為由，對鮑威爾展開刑事調查，但明眼人都知道刑事調查是出於政治考慮，以迫使鮑威爾辭職。一直以來，特朗普批評鮑威爾減息行動太遲太慢。即使鮑威爾餘下任期衹有數月時間，但仍然遭政治打壓，背後向外發出不聽話會有嚴重後果的重要警示。今次刑事調查產生極大負面影響，對聯儲局在制訂利率政策獨立性造成嚴重傷害，意味今後聯儲局的利率決策會受政治因素所左右，恐會導致美國以至環球金融、經濟不穩定性加劇。



事實上，全球對美國金融、美元資產的信任，與聯儲局利率決策保持獨立性有密切關係，亦是美國成為全球金融霸主至關重要的因素。若然聯儲局加息或減息受到政治干預，要看總統意願，全球對美國信任度必然大打折扣，美元資產投資信心也進一步受挫，不排除掀起前所未見的美元資產拋售潮，勢必動搖美國金融霸權地位。

