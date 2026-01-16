郭一鳴：向學習者學習

環衞工人在深圳福田“食物銀行”領取食品。\新華社 中評社香港1月16日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，近日香港多家媒體報導深圳福田街頭有二十四小時不打烊的“食物銀行”，據介紹，這是一個由政府主導、民間支持，幫助有食物需求的基層市民的愛心項目。當地低保人士（類似香港綜援家庭）、殘疾人士、清潔工人等納入優先服務的“白名單”，可以透過線上預約，線下到櫃機掃碼領取食物。電視台採訪的當天早上九時，位於深圳福田區一間超市門外的“食物銀行”櫃機顯示，當天共有二十三份食物可供領取，有兩份已被領走，還有六份已經有人預約，剩餘十五份可供預約領取。在另一條街道的“食物銀行”櫃機在下午三時顯示，六份食物已全部被取走。福田區官員介紹，“食物銀行”已經運作三年半，最初設十台櫃機，由於需求增加及愛心企業物資捐贈增多，目前“食物銀行”智慧櫃機數目已增至二十二台，覆蓋該區十個街道，日均收到約四百到五百份食物，主要靠愛心企業和超市捐贈，需要符合嚴格的安全標準。“捐贈食物的企業在捐贈之前，已經做好第一次食品安全保障，我們的志願者進行第二次檢查。”福田區相關機構一名負責人說。



文章說，深圳日新月異的變化和進步，不僅體現在經濟發展和城市建設，亦體現在公益慈善領域，“食物銀行”的人性化和智能化，是這條新聞所傳遞的最重要信息。筆者聯想起幾年前疫情期間，曾經在香港參與免費派發飯盒公益行動：有心人捐錢、非牟利機構提供盒飯、地區團體通知服務對象預先登記、主辦機構向政府申請場地、慈善團體義工每周五天中午在同一地點派發一定數量的盒飯。雖然整個過程安排有條不紊，但中午烈日當空，見到排隊輪候人群中有媽媽帶同年幼子女，亦有行動不便的長者，心里覺得不舒服，而主辦機構一時間又想不到更好的辦法，這項公益活動持續了幾個月。同樣是免費派發食物，深圳福田的“食物銀行”透過智慧櫃機讓有需要人士自行掃碼領取食物，兩種不同的做法，簡直相隔兩個時代。



世界上第一家“食物銀行”是聖瑪麗食物銀行（St. Mary's Food Bank），於一九六七年在美國亞利桑那州鳳凰城創立，其核心理念是透過募集來自企業和個人的剩餘、即期但仍可食用的食物，再免費分發給有需要的人，建立起“食物供給者”與“飢餓者”之間的橋樑。資料顯示，香港第一家“食物銀行”是二○○三年成立的“眾膳坊”，設有中央廚房，免費提供午餐和晚餐飯盒給東九龍區的低收入家庭、失業者、露宿者等有需要人士。



深圳福田食物銀行的做法可謂後來居上。將免費派發食物這種公益善舉恆常化和智能化，幫助有需要的市民之餘，亦消除了傳統救助形式可能令受助者帶來的心理壓力，讓領取食物的行為變得自然、輕鬆，這是公益觀念和科技應用的雙重進步。不知道有沒有香港慈善機構考慮借鏡深圳福田的做法？



文章說，筆者從上世紀九十年代初開始經常到深圳採訪或出差，見證深圳千變萬化，有一種深刻的體會：堅持改革開放、善於學習、與時俱進，是深圳從一個小漁村發展成為一千多萬人口大都市的重要因素，經濟發展固然如此，城市管理以及其他方面亦如此。例如，十多年前深圳市公安局宣傳處改名為警察公共關係處（Police Public Relations Department），從傳統的單向宣傳模式，轉變為與市民雙向互動、注重信息公開和構建和諧警民關係的新模式。內地媒體報導這一新聞時特別指出，香港是全世界最早擁有警方公共關係機構的城市，香港警察公共關係科（PPRB，現已升格為警察公共關係部PRW）下轄“社區關係課”與“新聞及宣傳課”，負責整合對外發布資訊、宣傳、溝通等功能，二十四小時為本地和海外傳媒提供服務。另一個例子是，深圳地鐵一號線的建設和營運，就汲取了香港地鐵在商業開發、服務創新和運營管理上的先進經驗。



文章說，現在的深圳，不僅經濟實力全國領先，其他方面的發展亦可以媲美發達國家的大城市。特別是作為中國科技創新中心，深圳在5G、物聯網、人工智能、大數據等領域投入巨大，技術與產業結合緊密，積極推動數據開放共享，智慧交通、智慧醫療等應用場景廣泛，就連社區的食物銀行都智慧化。同處粵港澳大灣區，香港是時候應該多向深圳學習。