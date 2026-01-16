港樓價見底　買家信心轉強

香港樓價去年第四季觸底回穩，並逐步轉向“見底回升”。（大公報） 中評社香港1月16日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析，2026年新盤市場由西沙項目打響頭炮，首輪收票突破4萬張，成為香港史上最高入票量新盤，第一批單位於即日全數沽清，為新一年樓市揭開亮麗序幕。



樓市暢旺時，最令人印象深刻的一句莫過於“早買早享受、遲買貴幾球”。



半新盤屢現短炒獲利



道理簡單，市場一旦轉勢，樓價只會越來越貴。所謂“早買早享受”，不僅是盡早入住心儀物業，亦可享受資產升值；相反，“遲買貴幾球”則意味同一個單位，在沒有辣招的年代下，短短數月可能已貴上數十萬甚至過百萬元。這種心理落差往往推動買家在回暖初期加快入市，亦是造就西沙新盤熱賣的原因，吸引數以萬計買家入票搶購，平均差不多200人爭1個單位。



筆者在此簡單分享一個“早買早享受”的真實例子。以西沙SIERRA SEA為例，近期收樓後已出現多宗二手賺錢個案，其中一個面積523方呎的3房單位，投資者於去年以624萬元購入，最近以716萬元轉售。由此可見，相隔短短半年多，新買家需要多付近百萬元才能購入同一個單位。此類“早買早享受”的個案，近期市場上可謂不勝枚舉。



若拉闊時間軸來看，自2003年沙士低位起計，過去十五年間樓價走勢大致呈大漲小回。至2021年，中原城市領先指數（CCL）更攀至歷史高位191.43點，較沙士低位約31點升幅逾5.1倍，相當於平均每年升幅約9.5%。同期本港平均通脹率僅約2%，即使扣除通脹因素，實質樓價年均升幅仍達7%，顯示長期持有物業具備抗通脹功能。



利率環境趨向寬鬆



物業亦能透過收租提供穩定現金流。目前市場上買樓收租普遍可錄得約3厘回報，個別單位更可達4厘至5厘，對投資者而言仍具相當吸引力，進一步推動入市意欲。



樓價於去年第四季觸底回穩，並由“見底回穩”逐步轉向“見底回升”。最新數據顯示，CCL已連升兩周，最新報145.67點，較去年3月低位反彈約8%。若以較保守的平均每周升幅約0.5%推算，指數有望於下月突破150點關口。加上今年美國有機會減息兩至三次，利率環境趨向寬鬆，資金成本持續下降，早買早享受仍是推動買家入市的一大動力。