李強同加拿大總理卡尼會談

國務院總理李強在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼舉行會談。 中評社香港1月16日電／外交部網站消息，2026年1月15日下午，國務院總理李強在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼舉行會談。



李強表示，在雙方共同努力下，中加關係實現轉圜，受到兩國各界普遍歡迎。中加關係保持健康穩定發展，符合兩國的共同利益。習近平主席將同總理先生舉行會晤，為推動兩國關係穩定向好進一步指明方向。站在新的起點上，中方願同加方堅持戰略夥伴定位，加強對話溝通，增進政治互信，尊重彼此核心利益，求同存異、聚同化異，不斷拓展務實合作，為兩國發展增添更多動力。



李強指出，中加經濟互補性強，兩國合作具有很強內生動力和廣闊空間。中方願同加方加強發展戰略對接，繼續恢復和推進各領域各層級交往，用好兩國政府間經貿、科技、農業等對話機制，促進雙邊貿易穩定增長，提升貿易便利化水平，深化清潔能源、數字技術、現代農業、航空航天、先進製造、金融等領域合作，培育更多新的經濟增長點。中方歡迎更多加拿大企業來華投資，希望加方為赴加投資的中國企業提供公平、非歧視的營商環境。雙方要繼續積極支持教育、文化、旅遊、體育、青年、地方等領域交流合作，便利人員往來，傳承深化兩國民間的友好感情。中方願同加方加強在聯合國、世貿組織、二十國集團、亞太經合組織等框架下的合作，共同維護多邊主義和自由貿易，推進完善全球治理，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。



卡尼表示，加中關係歷史悠久，加拿大是最早承認新中國的西方國家之一，建交以來加拿大政府始終堅定奉行一個中國政策。加方願同中方在相互尊重基礎上，加強各領域對話，發揮互補優勢，促進經貿、能源、綠色經濟、農業、人文等領域合作。歡迎中國企業赴加投資興業，加拿大企業對深化對華合作充滿信心。當前國際形勢發生深刻變化，加方願同中方加強溝通協作，共同支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，維護多邊貿易體制，捍衛多邊主義，促進世界和平穩定繁榮。加方對中方申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》表示讚賞。



會談後，兩國總理共同見證簽署經貿、海關、能源、建築、文化、公共安全等多項合作文件。



會談前，李強在人民大會堂北大廳為卡尼舉行歡迎儀式。



吳政隆參加上述活動。