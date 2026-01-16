環球時報：歐洲會妥協嗎？全世界都在看

中評社香港1月16日電／環球時報16日發表社評：歐洲會妥協嗎？全世界都在看。社評說，格陵蘭島的命運成謎。在丹麥外交大臣拉斯穆森前往華盛頓與美國官員會談數小時後，歐洲多國開始向格陵蘭島派遣軍事人員，與丹麥舉行聯合演習。這一舉動被認為是歐洲在形勢高度緊張之際“展示了重要的團結”。格陵蘭島正在見證一場西方內部的地緣政治壓力測試，但它又並非只是“美歐兩家的事”。



社評說，不得不說，迄今歐洲捍衛格陵蘭島的舉措仍然是象徵性的。以“多國派遣軍隊”為例，德國15日派出的是一支執行“勘探任務”的“偵察隊”，衹有13人，英國和瑞典分別派出1人和2人。CNN稱，在北極圈的類似訓練過去“並不罕見”。比起美國直白的武力威脅和在格陵蘭島的既有軍事基地，歐洲的小規模軍事行動更像是“姿態性回應”，既想保住面子、安撫丹麥，又不敢真的觸怒美國。不少分析認為，歐洲一些人可能內心已經接受了“讓出格陵蘭島”，只希望華盛頓給自己留個體面。



歐洲會妥協嗎？全世界都在看。這不僅事關丹麥和歐洲的臉面和利益，更關乎歐洲在賴以存身的國際規則、國際秩序都遭遇威脅的情況下，是否有勇氣挺身而出，全力捍衛來之不易的地區和平及公平正義。兩次世界大戰要麼起源於歐洲，要麼以歐洲為主戰場之一，歐洲人理應更加瞭解，“叢林法則”沒有贏家，衹有文明的大步倒退。戰後歐洲一體化的初衷，本質上正是對這套血腥法則的反思與否定。數十年來，歐洲長期自詡為“基於規則的國際秩序的捍衛者和推動者”，那麼現在，考驗他們的時候到了。



社評說，一些歐洲人認為，歐洲承受不起與美國武裝衝突導致北約瓦解的代價。然而歷史和現實都證明，像北約這樣的集體安全機制所代表的排他性、對抗性、以實力制衡為核心的安全觀，本就不可能給歐洲帶來真正安全。北約集體安全本質上是零和博弈，結果是加劇集團間的戰略猜疑與軍備競賽，而北約內部又形成一種畸形的依附關係。歐洲不妨大膽設想如何建設一個沒有北約的歐洲、一個沒有霸權的世界。



現在的丹麥是“懷璧其罪”。歐洲應當清楚，如果無法形成“美國強占格陵蘭島必遭強烈報復”的心理預期，那麼華盛頓將格陵蘭島揣進懷里大概率只會是時間問題。屆時歐洲失去的將絕不僅僅是土地和主權。這種妥協將在世界範圍內形成惡劣的示範效應：美國的下個目標或許是冰島、挪威、瑞典乃至加拿大，最終令歐洲和世界陷入“薪不盡，火不滅”的境地。除了維護自身主權，歐洲要成為多極世界中站得住腳跟的重要一極，就應當有捍衛國際法和國際秩序的擔當。



社評說，當前國際形勢的複雜性，恰恰要求國際社會比以往任何時候都更加堅定地回歸並恪守國際法基本原則，抵制一切形式的霸權行徑與強權政治，共同維護一個以規則為基礎、以平等為要義的公正國際秩序。衹有在這樣的秩序中，歐洲才能有機會、有條件維持和平並持續發展，歐洲從中獲得的好處還將包括夯實戰略自主根基、確保經濟與資源主權、強化內部凝聚力、鞏固多邊主義形象等等。在這方面，歐洲需要算大賬。

