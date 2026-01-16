富權：“德意志”在賴“本命區”崩潰乎？

中評社香港1月16日電／澳門新華澳報16日發表富權文章：“德意志”在賴清德“本命區”崩潰乎？以下為文章內容。



二零二六年民進黨台南市長初選於昨日正式落定，“非賴系”陳亭妃以約兩個百分點的微弱優勢擊敗“賴系”林俊憲，贏得代表民進黨參選台南市長的資格。這場被稱為“妃憲大戰”的初選，不僅是兩位參選人個人實力的較量，更成為觀察民進黨內派系博弈，尤其是“賴系”與“非賴系”鬥爭的核心視窗。如果說，在前日揭曉的嘉義縣長初選，是“英系”的蔡易餘以大比數壓倒“賴系”的黃榮利，還可以說是嘉義縣本來就是“英系”的地盤，而作為“英系地頭蟲”的蔡易餘，得到在地“英系”現任縣長翁章梁、前任縣長陳明文，及現任縣議會議長張明達等地方實力派的力挺，而“賴系過江龍”黃榮利雖然得到賴清德的全力支持，但因為是“空降”而缺乏地方基層，因而賴清德在嘉義縣輸了還可說是“客場失利”的話，賴清德在其“本命區”台南市輸了就是“主場崩盤”，政治代價不可承受，將嚴重打擊其黨主席權威，甚至動搖其“二零二八”連任佈局。



實際上，台南市被廣泛視為賴清德的“本命區”。他於二零零一年首次當選“立委”，代表的就是台南選區。二零一零年以百分之五十五點七得票率首度當選台南市長，二零一四年連任時的得票率更是高達百分之七十二點九，創下全台最高紀錄，因而被綠營稱為“賴神”，而台南市也從未經歷政黨輪替，一直是民進黨的鐵票倉。在賴清德主政期間，其施政風格深獲本地支持，進一步鞏固了個人與民進黨在台南市的統治地位。賴清德作為民進黨“新潮流系”核心人物，掌控台南的地方政治資源，提拔林俊憲、黃偉哲等嫡系，形成“賴系人馬”網路。



台南市議會、區長、基層里長多數為其盟友，長期維持“綠色一言堂”。而且選舉動員能力突出，在“二零二四”大選中，賴清德在台南市獲得約七成的選票，遠高於全台平均的四成，顯示其“本命區”支援穩固。對賴清德而言，守住台南市不僅是地方治理問題，更是其全台領導地位的合法性基石。



正因為如此，賴清德要力挺其“嫡系子弟兵”林俊憲參選台南市長。雖然說，林俊憲也是台南市的“地頭蟲”，並非是黃榮利那樣的“空降過江龍”，但與陳亭妃相比，他長期被視為賴清德在台南政壇的接班人。賴清德在擔任台南市長期間，林俊憲即在其團隊中扮演重要角色。而且，林俊憲與賴清德都是屬於民進黨內“新潮流系”尤其是“南流”中的核心人物，但林俊憲更直接效忠於賴清德個人。在二零二零年民進黨“總統”黨內初選時，賴清德挑戰爭取連任的蔡英文，殺得見骨見血，當時因為蔡英文是現任者，黨內各派系都基本上“西瓜偎大邊”地支持蔡英文，就連“新潮流系”也出現分歧，但林俊憲卻以“黨內孤鳥”的姿態堅定支持賴清德，更為加重了兩人的情誼。因此，在今次台南市長初選中，賴清德全力支持林俊憲出線，動員其在台南的地方組織、議員、“立委”（除王定宇、陳亭妃外）幾乎全數力挺林俊憲，賴清德甚至打破自己“不干預初選”的公開承諾，在救災場合公開感謝林俊憲，被廣泛解讀為變相助選。這除了是賴清德要守住台南市政治根據地之外，也是要確保台南市不落入“非賴系”（如陳亭妃）手中的關鍵佈局。

