東亞：恒指目標30800　留意AI與智駕

陳偉聰（右）表示，今年中資股盈利表現會有大幅改善。（大公報） 中評社香港1月16日電／東亞銀行高級投資策略師陳偉聰在投資展望分享會上表示，今年港股市場將聚焦企業盈利增長，以及AI對企業收入及盈利貢獻狀況。他預期，今年中資股盈利表現會有大幅改善，恒生科技指數每股盈利料有30%升幅，內地再通脹將對工業板塊盈利有正面推動作用。他相信，今年港股表現未必能夠重復2025年的誇張升幅（恒指2025年上升27.7%），重申恒指今年目標30800點，相當於13.1倍市盈率。



大公報報導，就港股催化因素，陳偉聰表示，市場流動性是支持股市的重要因素。內地2025年ETF發行額達到6萬億元人民幣，按年增加60%。投資者首季可以留意內地AI主題及智能駕駛供應鏈等板塊。



StashAway：避險資金勢流入中國



另外，美國政策風險不斷升溫，加促環球資金流向內地及香港市場。StashAway集團投資總監梁穎瑩昨日指出，投資者在波動市場中適宜透過多元化資產配置把握機遇，而內地及香港市場可作為對沖美息風險及分散風險的選擇。梁穎瑩表示，中國在科技、製藥及新能源等多個領域已處於全球領先地位，是唯一能與美國在科技發展上全面競爭的經濟體。隨著美國可能減息、美元轉弱，資金將重新審視新興市場，而中國有望受惠。她指，國際投資者去年已重新關注中國市場，料今年將重投中國部署，香港IPO市場活力也有望提升。