盧特尼克：把台灣40%半導體供應鏈移美

中評社香港1月16日電／台美貿易協議周四（15日）拍板，將攜手在美國建設晶片與半導體生產設施，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）直言，若台灣的晶片業者未在美國設廠，未來恐將面臨高達100%的關稅，而美國政府的目標，是將台灣半導體供應鏈的40%轉移至美國。



钜亨網報導，根據台美貿易協議的內容，台灣的半導體與科技公司將在美國投資至少2，500億美元，以建置產能，台灣政府另將為這些企業提供2，500億美元的信用擔保，使總投資額達到5，000億美元。



作為交換，美國將把對台灣實施的“對等”關稅上限從20%下調至15%，並承諾對學名藥、其原料、飛機零組件以及部分天然資源實施零對等關稅。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）周四接受CNBC專訪時表示，台積電已在亞利桑那州購地，並可能在此次協議架構下進一步擴大當地投資。



盧特尼克說：“他們剛在既有土地旁買下數百英畝的土地，我會讓他們完成董事會程序，給他們一些時間。”



台積電發言人對CNBC表示：“就台積電的投資計劃而言，市場對我們先進製程技術的需求依然非常強勁，我們將持續投資台灣並拓展海外布局，所有投資決策皆以市場狀況與客戶需求為依據。”



晶片免稅額度與設廠產能掛勾



商務部補充指出，未來在《232條款》架構下實施的關稅，將對在美國建廠的企業提供部分例外。包括台積電在內、正在美國興建晶圓廠的台灣企業，在工廠建設期間，可進口相當於其建置產能2.5倍的產品，而不需依該架構繳納關稅。

