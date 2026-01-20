快評：民調反超　國民黨高雄有機會再贏一次

國民黨主席鄭麗文17日下午到高雄出席黨部活動，藍委柯志恩陪同。（中評社 蔣繼平攝） 中評社快評／《ETtoday新聞雲》19日公布最新民調，若明天投票，藍綠兩強對決下，柯志恩的支持度為44．0％，賴瑞隆37．7％，雙方差距6．3個百分點。交叉分析顯示，藍綠基本盤各自歸隊明顯，在中間選民部分，柯志恩以37．5％大幅領先賴瑞隆的23．2％，成為目前領先的關鍵。



上月24日，藍委柯志恩獲國民黨提名參選高雄市長。民進黨高雄市長初選結果則在本月13日揭曉，綠委賴瑞隆最終以0．6％的微幅差距險勝，確定將代表民進黨出戰2026高雄市長選舉，對決柯志恩。



TVBS民調中心上月30日公布的調查結果則顯示，若賴瑞隆與柯志恩對決，賴瑞隆支持度為41％，較上個月略減1個百分點，柯志恩的支持度為39％，也略減1個百分點，另外20％未決定。賴瑞隆維持小幅領先柯志恩兩個百分點，而另三名綠營初選參加者許智傑、邱議瑩、林岱樺則分別落後柯志恩3至7個百分點。



《ETtoday新聞雲》最新民調柯志恩反超賴瑞隆，對國民黨是一支強心針，有機會再贏一次。高雄雖然為民進黨長期執政，但國民黨並非沒有贏過，2018年國民黨提名的韓國瑜就贏過，說明高雄人是可以接受改變的、可以接受人選的改變的。



柯志恩最新民調反超，是否代表高雄正在改變、深綠選區民意正在轉向？還需觀察。可以確定的是，因為民調互有領先，這將是一場勢均力敵的選戰，中間選民可能成為決勝關鍵。