韓國放寬朝鮮加工食品進口條件為重啟進口鋪路

中評社香港1月16日電／韓聯社報導，韓國政府將通過制度優化調整，推動重啟朝鮮加工食品進口。



韓國統一部16日表示，已同食品醫藥品安全處共同制定《朝鮮產食品進口檢驗程式告示》，計劃于下月起施行。在韓朝關係長期停滯、難以取得朝鮮官方或企業相關證明文件的背景下，韓方對相關制度作出針對性調整。



按照現行規定，食品進口商在首次申報進口前，須提交生產國政府出具的生產廠家許可證，以及該工廠同意接受韓國食品主管部門實地檢查的相關文件。針對朝鮮食品，新規允許以能夠證明其安全管理水準的其他材料替代上述文件。但為緩解安全方面的顧慮，原本僅在首次進口或特殊情況下實施的精密檢驗，針對朝鮮產食品則將實行每批必檢。



統一部當天還就《南北交流合作法施行令修正案》公開徵求意見，明確在引進朝鮮食品的審批階段就對其是否符合《進口食品安全管理特別法》進行核查。統一部就此表示，通過將原本在通關階段提交的材料提前至審批階段一併提交，可壓縮流程、提高通關的可預期性。該規定能夠有效防止出現已獲統一部批准引進，但在後續進口申報環節未能達標，導致貨物滯留海關的情況。



此外，考慮到實際難以從朝方獲取原產地確認文件，政府還將修改《南北貿易物品原產地確認告示》，新增由政府設立並運作協商機制，對有關商品是否產自朝鮮作出判定的相關內容。