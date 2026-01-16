中方呼籲美方對伊朗放下武力執念

中評社北京1月16日電／中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊15日在安理會伊朗局勢緊急公開會上發言，呼籲美方對伊朗放下武力執念。



新華社報導，孫磊說，近期，伊朗國內形勢引發廣泛關注。美國就伊朗局勢持續發聲，公然對伊朗發出武力威脅，中東地區戰雲密布，緊張氣氛不斷加劇。中方一貫主張遵守《聯合國憲章》宗旨和國際法，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將本國意志強加於別國，反對世界倒退回“叢林法則”。主權平等、不干涉內政是國際法基本原則和現代國際關係最根本準則。伊朗是獨立的主權國家，伊朗的事情應該由伊朗人民自主決定。中方支持維護伊朗主權、安全和領土完整，呼籲國際社會支持伊朗政府和人民克服當前困難，維持國家安全和社會穩定。



孫磊強調，武力解決不了問題，只會使問題更加複雜難解。任何軍事冒險行動，只會將地區推向不可預知的深淵。中方呼籲美方恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，放下武力執念。中方呼籲各方保持克制，共同為維護世界和平與安全發揮應有作用。



孫磊指出，當前，中東仍是全球安全形勢最脆弱的地區，動蕩與戰爭的風險始終居高不下。中方注意到絕大多數地區國家對軍事對抗的強烈擔憂，以及通過對話和平解決爭端的真誠期盼。中方希望美方等有關方面正視國際社會和地區國家呼聲，多做有利於中東和平穩定的事，而不是相反。各國應為勸和止戰發揮建設性作用，避免激化矛盾、火上澆油。



他還說，歷史一再證明，迷信武力、一味施壓、妄加干涉，只會製造更多的衝突和仇恨。任何國家都沒有權力決定別國命運，任何凌駕於國際法之上的行為都不容許。中方呼籲國際社會站在歷史正確一邊，站在公平正義一邊，為維護中東地區和平穩定、維護世界和平安寧作出不懈努力。