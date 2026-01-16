“中國天眼”揭示快速射電暴“雙星起源之謎”

中評社北京1月16日電／研究團隊近日利用“中國天眼”取得重要突破，揭開“快速射電暴起源於雙星系統”的科學“謎題”，為人類理解宇宙極端爆發現象提供了關鍵證據。



新華社報導，這一發現由中國科學院紫金山天文台聯合國內外多家研究機構組成的研究團隊完成，相關研究成果于北京時間2026年1月16日在國際學術期刊《科學》在線發表。



快速射電暴是宇宙中最神秘的射電爆發現象之一，其持續時間僅為數毫秒，卻能在瞬間釋放相當於太陽一整周輻射總和的巨大能量。自2007年首次發現以來，快速射電暴的起源一直是天體物理學領域的重要謎團。科學界曾推測其起源天體可能處於雙星系統中，但長期缺乏直接觀測證據支撐該猜想。



為破解該謎題，研究團隊利用“中國天眼”，對重復快速射電暴FRB 20220529開展了2年多的持續監測。“中國天眼”位於中國西南貴州的群山之中，是中國自主設計、建造並運行的世界最大單口徑射電望遠鏡。



“由於FRB 20220529屬於信號暗弱的暴源，其多數爆發難以被其他望遠鏡有效探測。”中國科學院國家天文台副台長姜鵬說，“此次突破的取得，得益於‘中國天眼’無與倫比的靈敏度——能捕捉到極微弱的射電信號。”



在前期觀測中，FRB 20220529的法拉第旋轉量（反映射電信號傳播路徑上電子密度與磁場強度的關鍵參數）始終在-300至+300弧度/平方米的範圍內小幅波動。但在持續的觀測中，研究團隊監測到該暴源的法拉第旋轉量突然飆升至1977±84弧度/平方米，達到此前變化水平的約20倍，隨後又在短短兩周內單調下降，逐步恢復至正常波動範圍。



“我們首次捕捉到重復快速射電暴FRB 20220529的法拉第旋轉量發生劇烈跳變並快速回落的詳細演化過程。這一獨特的觀測現象如同為我們打開了探測宇宙深處的窗口，為人類理解這類宇宙極端爆發現象提供了關鍵證據。”中國科學院院士、中國科學技術大學校長常進說。



“中國天眼”自投入使用以來，已在納赫茲引力波探測、脈衝星搜尋、快速射電暴研究、中性氫觀測等多個前沿領域持續產出突破性成果，為人類探索宇宙未知、拓展認知邊界貢獻了中國智慧與中國方案。