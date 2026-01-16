習近平：讓世界重回叢林法則不得人心

1月16日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂接受18位駐華大使遞交國書。這是儀式結束後，習近平在北京廳對使節們發表講話。新華社 中評社北京1月16日電／1月16日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂接受18位駐華大使遞交國書。



新華社報導，人民大會堂北門外，禮兵莊嚴列隊，迎賓號角吹響。使節們相繼抵達，穿過旗陣，沿漢白玉台階拾級而上。



在巨幅壁畫《江山如此多嬌》前，習近平分別接受使節們遞交國書，並同他們一一合影。



他們是：土耳其駐華大使于納爾、奧地利駐華大使海沃福、英國駐華大使魏磊、伊拉克駐華大使貝爾瓦利、塞浦路斯駐華大使索菲亞努、毛里求斯駐華大使蕭曉山、斯洛伐克駐華大使萊齊亞克、加納駐華大使邦蘇、納米比亞駐華大使埃姆武拉、韓國駐華大使盧載憲、烏拉圭駐華大使卡夫拉爾、瑞士駐華大使馬婷、巴勒斯坦駐華大使賈瓦德、秘魯駐華大使巴斯克斯、黎巴嫩駐華大使拉德、剛果（布）駐華大使馬米納、萊索托駐華大使林梅、緬甸駐華大使佐溫敏。



儀式結束後，習近平在北京廳對使節們發表講話。



習近平歡迎使節們來華履職，請他們轉達對各自國家領導人和人民的良好祝願，希望使節們多到各地走走看看，全面深入瞭解真實立體的中國，為深化中國同各國友誼和合作積極貢獻力量。



習近平強調，今天的中國，正在中國式現代化新征程上勇毅前行。“十四五”規劃圓滿收官，經濟總量連續跨越，科技創新成果豐碩，綠水青山成為亮麗底色，民生答卷溫暖人心。“十五五”規劃建議為未來5年中國經濟社會發展擘畫藍圖，也為世界提供了一份“機遇清單”。中國開放的大門將越開越大，將通過高質量發展為世界注入更多確定性和新動能，實現共同發展、美美與共。



習近平指出，今天的世界，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，全球性挑戰更加突出。分裂對抗、零和博弈注定沒有出路，讓世界重回叢林法則不得人心，同球共濟、團結合作才是唯一正確選擇。我提出全球治理倡議，旨在推動構建更加公正合理的全球治理體系。中國將始終站在歷史正確一邊，以人民之心為心、以天下之利為利，同各國一道推動構建人類命運共同體。



王毅參加上述活動。