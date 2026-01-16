習近平會見卡尼　就中加關係提出4點意見

1月16日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼。新華社 中評社北京1月16日電／1月16日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼。



新華社報導，習近平指出，去年10月，我們在韓國慶州會見，開啟了中加關係轉圜向好的新局面。雙方就恢復和重啟各領域合作深入探討，取得積極成果。中加關係健康穩定發展符合兩國共同利益，也有利於世界和平穩定和發展繁榮。雙方要本著對歷史、對人民、對世界負責任的態度，推進構建中加新型戰略伙伴關係，推動中加關係邁入健康、穩定、可持續的發展軌道，更好造福兩國人民。



習近平就中加關係提出4點意見。一要做相互尊重的伙伴。中加建交55年來，兩國關係歷經風雨、跌宕起伏，留下寶貴歷史經驗和現實啟示。中加兩國雖然國情不同，但都應該尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的政治制度和發展道路，堅持國與國正確相處之道。二要做共同發展的伙伴。中加經貿關係的本質是互利共贏，雙方都從合作中受益。中國高質量發展、高水平開放將持續為中加合作提供新機遇、拓展新空間。雙方要在促進合作上多做加法，在負面清單上多做減法，以更深入、更廣泛的合作不斷拉緊共同利益紐帶。三要做彼此信任的伙伴。民心相通是最基礎、最堅實、最持久的互聯互通，雙方要鼓勵兩國教育、文化、旅遊、體育、地方等各界加強交流合作，便利人員往來，厚植民意基礎。四要做相互協作的伙伴。一個分裂的世界無法應對人類面臨的共同挑戰，出路在於維護和踐行真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體。中方願同加方加強在聯合國、二十國集團、亞太經合組織等框架內的溝通和協調，共同應對全球性挑戰。



卡尼表示，加拿大同中國友好交往歷史悠久，兩國經濟高度互補，擁有廣泛共同利益，充滿機遇。加方願同中方構建強勁可持續的新型戰略伙伴關係，為雙方人民帶來更多福祉。在習近平主席領導下，中國經濟迅速發展，科技創新成就顯著，為世界經濟增長提供動力。加方重申奉行一個中國政策，致力於同中方相向而行，相互尊重、攜手努力，在經貿、能源、農業、金融、教育、氣候變化等領域拓展和加強合作。多邊主義是世界安全穩定的基石，習近平主席提出全球治理倡議具有重要意義。面對變亂交織的國際形勢，加方願同中方密切多邊協調，維護多邊主義和聯合國權威，共同維護世界和平穩定。



會見後，雙方發表《中國和加拿大領導人會晤聯合聲明》。



王毅參加會見。