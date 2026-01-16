聯合國安理會就伊朗局勢召開緊急會議

中評社北京1月16日電／聯合國安理會15日應美國提請就伊朗局勢舉行緊急公開會。多數安理會成員敦促美國放下武力執念，美國代表仍揚言不排除對伊朗使用武力，伊朗代表則表示將對任何侵略行為予以果斷回擊。



新華社報導，中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊說，任何軍事冒險行動，只會將地區推向不可預知的深淵。中方呼籲美方恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，放下武力執念。中方呼籲各方保持克制，共同為維護世界和平與安全發揮應有作用。歷史一再證明，迷信武力、一味施壓、妄加干涉，只會製造更多的衝突和仇恨。任何國家都沒有權力決定別國命運，任何凌駕於國際法之上的行為都不容許。



俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈在發言中說，俄羅斯堅定譴責針對伊朗的一切形式外部干涉、煽動暴力和武力威脅。美國領導人公然呼籲抗議者佔領伊朗政府機關，這無異於煽動通過暴力方式顛覆一個主權國家的憲法秩序。最令人擔心的是美國威脅對伊朗動武。俄羅斯奉勸美國政府和其他國家政府的莽撞者改弦更張。



美國常駐聯合國代表邁克爾·華爾茲揚言不排除對伊朗使用武力，稱“所有方案都擺在桌面上”。



伊朗常駐聯合國副代表古拉姆侯賽因·達爾齊在發言時說，伊朗不尋求升級或對抗，但是對任何直接或間接的侵略行為，將予以果斷、合法回擊，由此引起的後果將完全由發起非法行動者承擔。



巴基斯坦常駐聯合國代表艾哈邁德警告說，使用武力或以武力威脅只會使局勢更加惡化，破壞地區和國際和平與穩定。



利比里亞常駐聯合國代表劉易斯·布朗二世代表安理會3個非洲成員剛果（金）、索馬里、利比里亞發言，敦促各方保持克制，避免採取可能導致局勢升級或者危及地區穩定的行動。



哥倫比亞常駐聯合國代表萊昂諾爾·扎拉巴塔說，任何升級局勢的言行，包括單方面威脅使用武力，都對業已脆弱的地區和平帶來巨大風險並危及國際和平與安全。