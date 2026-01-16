美媒揭美國對伊朗動武顧慮：難以“一擊制勝”

中評社北京1月16日電／新華社援引美國媒體15日披露，特朗普政府內部對軍事干預伊朗存在顧慮，主要擔憂動武不僅難以達到政權更迭目的，而且會招致伊朗報復。



美國《華爾街日報》援引多名美國官員的消息報導，美國總統特朗普的顧問們告訴他，大規模軍事打擊不大可能在伊朗實現政權更迭，反而可能引發更大規模衝突，應觀察伊朗國內局勢再做決定。



報導說，沙特阿拉伯、卡塔爾等美國的地區盟友近日遊說美方不要對伊朗發動軍事打擊，以色列方面也向美方表達類似顧慮。



據美國阿克西奧斯新聞網站報導，美國和以色列消息人士稱，以總理內塔尼亞胡14日同特朗普通電話，請求他推遲決定對伊朗採取行動，從而給以方更多時間準備應對伊朗可能的報復。此外，以方認為，美國計劃打擊伊朗安全部隊等目標不足以對伊朗造成實質性破壞。



白宮發言人萊維特15日證實特朗普與內塔尼亞胡日前通電話，但沒有披露通話內容和具體時間。



美國全國廣播公司14日援引消息人士的話報導，特朗普向其國家安全團隊表示，他希望任何對伊朗的軍事行動將是“快速、決定性打擊”，而不是拖延數周或數月的戰爭。



據美國福克斯新聞網15日報導，美國正在向中東地區增派兵力，其中包括至少一艘航空母艦，預計其到位至少需要一周時間，同時將在該地區部署更多導彈防禦系統，從而為特朗普“在決定對伊朗發動打擊時提供軍事選擇”。