中評社北京1月16日電／中國和加拿大領導人會晤聯合聲明



一、應中華人民共和國國務院總理李強邀請，加拿大總理馬克·卡尼于2026年1月14日至17日對中國進行正式訪問。訪問期間，中華人民共和國主席習近平會見卡尼總理，國務院總理李強同卡尼總理舉行會談，全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際同卡尼總理會見。兩國領導人就中加關係及共同關心的國際和地區問題深入、務實、建設性交換意見。



二、兩國領導人重申中加關係指導原則和政策。加方重申其長期堅持一個中國政策的承諾。雙方致力於本著相互尊重、平等互利的精神推進中加新型戰略伙伴關係，更好造福兩國人民。



三、兩國領導人歡迎近期兩國對話取得的進展，同意加強各層級交往，推動在以下領域取得成果：



——宏觀經濟。雙方決定重啟高級別的中加經濟財金戰略對話，討論廣泛議題，加強雙邊經濟關係。



——經貿。兩國領導人同意加強中加經貿伙伴關係，歡迎在磋商解決貿易問題上取得的進展。雙方致力於擴大雙邊貿易，加強雙向投資，並在具有共同利益的諸多領域深化合作。雙方重申為兩國企業提供公平和開放營商環境的重要性，致力於通過建設性磋商推動解決彼此經貿關切，包括通過強化的中加經貿聯合委員會。兩國領導人歡迎簽署《中國－加拿大經貿合作路線圖》，指示官員推進相關工作。雙方形成了關於處理雙邊經貿問題的初步聯合安排。雙方同意加強農業合作和糧食安全，包括重新激活中加農業聯合委員會。



——能源。雙方同意支持清潔能源領域交流合作，在石油、天然氣等傳統能源資源開發方面加強合作。雙方決定啟動部長級能源對話，梳理關鍵領域，為清潔和傳統能源雙向投資和貿易提供支持。雙方致力於在現有合作基礎上，根據國際原子能機構相關文書等最高國際標準，對雙邊民用核能進行負責任管理，加強天然鈾貿易合作。

