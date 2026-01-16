航母逼近！美國在中東有哪些軍事部署？

中評社北京1月16日電／美國白宮官員當地時間15日就伊朗局勢聲稱，“所有選項”都擺在美國總統特朗普面前。同一天，美國媒體報導，美國正向中東地區增派兵力，包括至少一艘航空母艦。



新華社報導，特朗普政府近期多次針對伊朗局勢發出“動武”威脅，伊朗則表示已處於最高戰備狀態。美國近日在中東地區有何軍事動向？美國在中東的軍力部署如何？專家認為，美國如果對伊朗動武，其在中東地區的美軍基地或成為軍事行動重要依託，但也可能會成為伊朗的反擊對象。



山雨欲來？



伊朗15日暫時關閉領空約5小時。外界猜測，伊朗此舉是為防禦可能遭遇的空襲。



美媒15日援引軍方消息人士的話報導，美國將向中東增派一艘航空母艦及其戰鬥群，預計航母部署到位至少需要一周時間。另外，預計今後幾天和數周內，美國將向中東地區增派陸海空軍事力量，更多導彈防禦系統也將被部署到中東。



美國軍方人士此前放風說，“亞伯拉罕·林肯”號航空母艦正協同多艘艦艇駛向中東。公開資料顯示，美軍第三航母打擊群以“亞伯拉罕·林肯”號航母為旗艦，下轄第9艦載機聯隊，“莫比爾灣”號導彈巡洋艦和第21驅逐艦支隊的多艘導彈驅逐艦。



近期，美國持續釋放緊張信號：要求美國公民立即離開伊朗、從卡塔爾烏代德空軍基地撤離部分人員、建議美國的盟友“撤離”伊朗等。同時，一架美軍無人偵察機近日被曝沿伊朗邊界飛行，美媒還披露美方要求歐洲提供有關伊朗境內的情報。



中東媒體說，特朗普政府近期有關伊朗局勢的表態反覆無常，但一直沒有明確排除軍事行動，試圖以“不可預測性”增加對伊朗壓力。

