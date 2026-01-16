美日防長在美會談 確認強化美日同盟威懾力

中評社香港1月16日電／共同社報導，日本防衛相小泉進次郎當地時間15日在美國首都華盛頓近郊的五角大樓與國防部長赫格塞思舉行會談，就強化日美同盟的威懾力達成一致。雙方將擴大在沖繩等南西諸島的存在感定位為“同盟的最優先事項”，並同意就改良型攔截導彈“SM-3 Block 2A”的大幅增產推進相關討論。上述舉措旨在應對在台灣周邊和東海、南海加強活動的中國以及持續推進核與導彈開發的朝鮮。



美國特朗普政府在《國家安全戰略》（NSS）中將以南北美洲為主的“西半球”置於最高優先順序。日方則對中國的軍事脅迫深感憂慮，此次會談中實際上再度獲得了美方對參與亞洲事務的保證。小泉在會談後對媒體強調：“日美同盟沒有任何動搖。”



雙方確認了日美同盟在印度太平洋地區遏制侵略所發揮的作用，一致同意在南西諸島擴充更具實踐性的聯合訓練，並在防衛產業基礎方面開展緊密合作。雙方還商定將切實推進包括美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）搬遷至邊野古在內的駐日美軍整編。



赫格塞思在會談中表示，在從日本延伸至台灣、南海的“第一島鏈”開展軍事演習，對於落實美國政府宣導的“以實力求和平”必不可少。他對高市政府增加防衛費的方針給予積極評價。



小泉還向美方說明了修改3份安保相關文件的討論情況。關於增加防衛費，他提及去年10月赫格塞思訪日時曾表示“不會對日本提要求”，並告訴媒體“此次會談也可以用這句話來概括”。