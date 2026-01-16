日在野兩黨聯手會否把高市政權“逼入困境”？

中評社北京1月16日電／日本最大在野黨立憲民主黨與去年10月脫離執政聯盟成為在野黨的公明黨16日正式向選舉管理部門提交成立新黨“中道改革聯合”的申請。此前一天，兩黨宣佈聯合組建新黨。



新華社報導，立憲民主黨與公明黨聯手，成為日本首相高市早苗日前突然表達解散國會眾議院、提前舉行大選的意向後，日本政壇的第一個重磅反應。分析人士認為，在高市政府謀求加速日本右傾化的背景下，自稱中間派的兩黨聯手，更像是“在右翼攻勢下的抱團取暖”，意在共同對抗右翼勢力、爭取更多議席。



之所以將新黨定名為“中道改革聯合”，是因為兩黨都自認為是所謂“中道”，即中間派。公明黨黨首齊藤鐵夫15日表示，在國際上分裂和對立加劇、日本政治右傾化背景下，凝聚“中道”力量非常重要。立憲民主黨黨首野田佳彥說，公明黨脫離此前與自民黨的執政聯盟，結束了“中道”政黨分屬朝野陣營的局面，現在是將“中道”力量置於政治舞台正中央的機會。



野田佳彥還表示，以新黨成為眾議院第一大黨為選舉目標，能把高市政權“逼入困境”就是勝利。



目前，立憲民主黨和公明黨在眾議院465個議席中分別擁有148個和24個，執政兩黨自民黨和日本維新會分別有199個和34個議席。立憲民主黨得到日本最大工會組織日本勞動組合總聯合會支持，公明黨背後是創價學會，兩者都有穩固的基本盤。



關於選舉合作，齊藤表示，公明黨出身的候選人這次不會參與小選區角逐，將全部成為比例代表候選人。日本眾議院選舉採用小選區制和比例代表制相結合的制度。其中小選區制是指每個選區只選一名議員，得票最多的候選人當選。小選區議席在總議席中佔比超過60%，是各黨爭奪重點。



公明黨的上述舉措意味著，該黨將在小選區選舉中全力支持立憲民主黨出身的候選人。過去在一些小選區，立憲民主黨候選人惜敗于自民黨人。自民黨稅制調查會長小野寺五典承認，自民黨在以前選戰中都得到公明黨支持，這次公明黨將支持對手，對“激戰選區”選情影響不小。

