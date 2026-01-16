中國聚變加速邁向工程化　BEST正加快建設

中評社北京1月16日電／新華社報導，記者從1月16日在安徽合肥召開的2026核聚變能科技與產業大會上瞭解到，中國聚變正加速從科學研究邁向工程建設，緊湊型聚變能實驗裝置（BEST）將力爭在2030年點亮人類聚變能的“第一盞燈”。



在開幕式上，大會主旨報告指出，聚變能發展正處於從“科學”轉向“能源”的歷史轉折點，BEST項目目標是力爭在2030年率先實現聚變淨功率增益，演示發電。



作為中國下一代“人造太陽”，BEST裝置採用緊湊型高場技術路線。根據研究計劃，這個裝置建成後，將進行燃燒等離子體實驗研究，驗證其長脈衝穩態運行能力，演示聚變能發電。



當前，美國、日本、英國等國均加速部署建設聚變電廠或示範項目，力爭2040年前實現聚變發電。中國聚變能研發處於國際第一方陣，全超導托卡馬克“東方超環”（EAST）多次創造世界紀錄，中國“人造太陽”團隊完成了國際熱核聚變實驗堆ITER多個採購包，創造了聚變工程歷史，為世界聚變能開發做出了重要貢獻。



本次大會還宣佈，將於安徽省合肥市長豐縣謀劃建設“聚變城”——聚變科創示範區，規劃建設創新策源區、產業聚集區、生活配套區等，將以重大工程項目為牽引，聚焦托卡馬克等主流技術路徑，完善“沿途下蛋”機制，加速衍生技術的轉化應用，推動聚變技術在其他領域的場景應用。