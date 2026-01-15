調查：三分之二美專家相信美對台承諾減少

美國專家研討2026年台海形勢 CSIS視頻 中評社華盛頓1月16日電（記者 余東暉）美國知名中國問題專家柯慶生（Thomas J. Christensen）認為，北京相信其對台戰略是有效的、成功的，因而從政治上說，2026年北京並不會急於對台採取軍事行動。但2026年之後，兩岸和美國的政治發展，將使得兩岸衝突到風險升高。最新調查發現，美國學界三分之二中國問題專家認為，現在美國對台承諾減少了。



美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）14日舉行“2026年印太展望”研討會，台海形勢成為話題之一。在研討會面向現場觀眾的調查中，問“2026年中國大陸有多大可能性對台施加重大軍力”時，55%的人選擇小於20%，32%選擇40%以下。主持人稱現場觀眾對2026年台海形勢“比較樂觀”。



CSIS地緣政治和外交政策部主席、哥倫比亞大學教授柯慶生同意2026年台海發生攻擊性軍事行動可能性少於20%的判斷。他認為，中國大陸還沒有對台灣緊急狀態下的所有軍事選擇做好完全的準備。美台也正在聯合試圖使中國大陸發展所有軍事選擇的進程變得更加困難和拖延。儘管如此，中國大陸可以對台灣進行物質封鎖，而台灣對此無能為力，美國對此也無能為力。