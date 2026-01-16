日本在野“新黨”會衝擊自民黨選票嗎？

中評社香港1月16日電／日本立憲民主黨和公明黨1月15日決定，將為迎接眾議院選舉成立“新黨”。日經新聞分析稱，以日本“創價學會”為支援母體的公明黨被認為在每個選區擁有約2萬張選票。如果自民黨失去已解除聯合執政關係的公明黨的選票，在小選區的現任議員中，可能會有兩成陷入苦戰。



公明黨代表齋藤鐵夫15日向媒體表示，在新黨未推出公認候選人的選區，將以“候選人個人為中心”的原則確定支援對象。雖然依舊不排除支援自民黨候選人的可能性，但伴隨決定結成新黨，這樣做的門檻已經抬高。



日本經濟新聞根據2024年眾議院選舉結果，調查了公明黨的集票能力。依據日本共同社實施的投票後民意調查顯示的各小選區的政黨支持率進行了推算。通過將有效投票數量乘以公明黨的支持率，推算出了公明黨票數。



從2024年日本眾議院選舉結果來看，在日本全國289個小選區中，自民黨在132個小選區獲勝。如果公明黨選票不再流向自民黨候選人，在大約相當於其中兩成的25個小選區，自民黨候選人的票數將低於排名第二的候選人。



在其中20個選區，立憲民主黨的候選人將反超自民黨。如果公明黨選票流向立憲民主黨候選人，自民黨被逆轉的情況還將進一步增加。如果比例代表選舉中獲得的議席數不變，那麼自民黨將獲得166席，立憲民主黨將獲得168席，雙方將不相上下。



在眾議院選舉中，每個選區被認為大約存在2萬張左右的“公明黨選票”。立憲民主黨的一名幹部表示：“即便僅僅是公明黨選票不投給自民黨，影響也很大。如果投給立憲民主黨，就會拉開4萬張票數的差距”。



從2024年眾議院選舉的比例代表得票數量來看，立憲民主黨為1156萬張，公明黨為596萬張。兩黨加在一起超過1750萬張，高於自民黨的1458萬張，在規模上將成為比例代表第一大黨。



立憲民主黨與公明黨已就制定比例代表統一名單達成一致。立憲民主黨有可能使獲得的議席數進一步增加。因為統一名單有望減少無法轉化為議席的“死票”。



自民黨內部也有越來越多的聲音擔心立憲民主黨和公明黨結成新黨。自民黨前政調會長小野寺五典15日在自民黨總部對媒體表示：“到目前為止自民黨一直與公明黨合作開展選舉活動。在激戰區、膠著區，此舉或多或少會帶來影響”。



公明黨被認為在日本的城市地區具有較強的選票號召力。一名來自東京都選區的自民黨眾議院議員對對日本首相高市早苗在未能充分獲得公明黨協助的情況下就推動解散眾議院提出質疑，稱：“自己就像案板上的魚，只能在被給予的環境中行動”。



自民黨於1999年與公明黨組成聯合政權。原則上，自民黨在小選舉區獲得了公明黨的支援。作為交換，自民黨呼籲選民在比例代表投票中投票給公明黨，雙方相互受益。



如今與自民黨聯合執政的日本維新會沒有強大的組織票源。由於原則上不進行選區的調整，因此在大阪等地的小選舉區預計會出現執政黨之間的競爭。要大幅增加議席，爭取無黨派群體的支援至關重要。



另外，自民黨還將面臨與參政黨、國民民主黨的競爭。參政黨計劃在超過100個選區推出候選人。不僅集中在城市地區，在被視為自民黨傳統地盤的地方選區也將積極擁立候選人。



如果自民黨和參政黨在支援基礎重疊的保守票倉上相互爭奪，可能會導致立憲民主黨等的候選人佔優勢。國民民主黨也已宣佈將在所有都道府縣的選區擁立候選人。



自民黨內也出現了“新黨未必能帶來預期效果”的觀點。因為其能否滲透到無黨派群體仍是個未知數。一名自民黨幹部甚至直言，新黨是“兩個‘窮光蛋’的組合”。



立憲民主黨和公明黨在最近的日本國政選舉中表現不佳，而國民民主黨和參政黨的議席有所增加。



日本經濟新聞社的輿論調查顯示，立憲民主黨的政黨支持率在2025年7月以後低於10%。甚至低於國民民主黨和參政黨的情況也並不罕見。



在日經調查中，高市內閣的支持率在2025年12月達到75%。即便立憲民主黨打出“中道改革”的口號對抗高市政權，也不能排除其無法獲得廣泛支援的可能性。



新黨的名稱可能無法在選民中充分傳播，或者被視為僅僅以選舉得票為目的，這些風險都可能存在。



還有看法認為，公明黨的支援者在2025年7月的參議院選舉中與自民黨處於合作關係。因此，在短短半年後的眾議院選舉中突然轉向支援長期與自民黨對立的立憲民主黨的門檻很高。