外交部：抵制日本軍國主義死灰復燃和再軍事化

中評社北京1月16日電／針對日本和菲律賓加強軍事合作，中國外交部發言人郭嘉昆1月16日表示，東南亞國家和國際社會對日本軍事安全動向批評聲音不斷，所有愛好和平的國家和人民都應該堅決抵制日本軍國主義死灰復燃和“再軍事化”，維護地區和平穩定。



當日例行記者會上，有記者問：日本與菲律賓近日簽署協議，加強軍事後勤互助合作。日方稱將向菲提供數百萬美元安全援助，以加強雙方所謂“準同盟關係”。請問中方對此有何評論？若協議生效，中方如何評估對地區和平穩定可能造成的影響？



郭嘉昆表示，中方一貫認為，國家間開展合作不應針對第三方或損害第三方利益，不應破壞地區和平與穩定。



郭嘉昆說：“日本軍國主義曾在二戰期間侵略菲律賓，以武力和脅迫手段迫害菲律賓人民和盟國軍人，殘忍殺害中國外交領事官員。這一歷史必須銘記，這些血債必須償還，這類罪行必須清算。”



郭嘉昆說，東南亞國家和國際社會對日本軍事安全動向批評聲音不斷，日方不但不反省收斂，反而編造借口、擴軍備武，出口殺傷性武器，暴露出日本右翼勢力推動“再軍事化”、重走軍事擴張老路的企圖。所有愛好和平的國家和人民都應該堅決抵制日本軍國主義死灰復燃和“再軍事化”，維護地區和平穩定。