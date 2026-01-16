神二十乘組分享“換船”返回經歷與感悟

中評社北京1月16日電／“感謝全國人民對我們乘組的關心。大家的每一份關注、每一句祝福，都是激勵我們攻堅克難、完成任務的強大動力。”神舟二十號航天員乘組指令長陳冬說。



新華社報導，1月16日下午，中國航天員科研訓練中心在北京航天城舉行神二十乘組與記者見面會，航天員陳冬、陳中瑞、王傑太空歸來後首次公開亮相，講述飛船舷窗遭遇空間碎片撞擊後的應急處置過程，分享太空駐留期間的工作感悟。



2025年4月24日，神二十乘組乘坐神舟飛船進入太空，按計劃于11月5日返回地球。返回前最後檢查階段，乘組發現舷窗上有裂紋，初步判斷為空間碎片撞擊所致。



“我初步判斷，裂紋僅出現在最外層玻璃且已貫穿，但不會影響在軌駐留安全。”陳冬說。經地面專家研判後，神舟二十號飛船推遲返回。



“我堅信祖國有實力、團隊有能力、自己有底氣，一定能戰勝一切艱難險阻，平安順利返回地球。”首次飛天的陳中瑞說。



11月14日，神二十乘組“換乘”神舟二十一號載人飛船返回東風著陸場。王傑感慨：“這道意外的舷窗裂紋最終化作了我們兩個乘組與地面全體航天人同心協力、共護平安的珍貴見證。”



從發現險情到完成“換乘”返回再到神舟二十二號成功對接空間站，中國載人航天用“安全、高效”交出圓滿答卷。

