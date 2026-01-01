丙午馬年吉凶？經濟學家與術數師激辯全球大勢

（左起）灼見名家傳媒社長及行政總裁文灼非、中原地產創辦人施永青、高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵、知名經濟學者林本利博士。 中評社香港1月17日電（記者 高映竹）灼見名家傳媒於1月16日（周五）舉辦“灼見名家2026投資峰會”，主題為“丙午馬年財富配置如何趨吉避凶”。多位金融業界、專家、學者齊聚一堂，圍繞香港及全球市場動向與投資機遇展開探討，從政策解讀、數據評估到術數分析等多重視角分享獨到見解。



施永青：樓市將進入加速上升期 當前為入市良機



中原地產創辦人施永青在“2026香港樓市、股市展望”專題討論中指出，香港樓市本輪已下跌約三成，雖反彈力度不及2003年，但周期性特徵明顯。由於房產建設周期長，供需一旦失衡便難以快速扭轉，樓市轉向往往伴隨長期趨勢。他認為，2024年市場未見明顯回暖，2025年漲幅約為4%－5%，目前已完成U型築底，2026年將進入加速上升階段。



施永青表示，當前是投資的較好時機，其私人慈善基金更傾向於選擇二手樓盤。原因在於2025年一手市場成交量較大（超過2萬單位），開發商資金回籠後已上調新盤及存貨價格，而二手市場因業主個人境遇不同仍存在議價空間，且近兩個月交易漸趨活躍。他還提到，香港雖受中美摩擦影響，但整體投資環境有望改善。作為自由港，香港依然具備獨特優勢，前景看好，外資投行與財富管理機構將逐步回歸，內地資金對香港地產也保持偏好。