高陽：美國正在背棄自己的國際法傳統

在二戰後國際秩序的敘事體系中，美國始終將自己置於一個獨特位置：既是國際法規則的重要制定者，也是所謂“基於規則的國際秩序”的主要維護者。從推動《聯合國憲章》確立禁止使用武力原則，到主導構建一系列多邊制度，美國長期宣稱，正是國際法對強權的約束，使世界避免重回叢林法則。然而，近來一系列高度集中的現實事件卻表明，美國正在系統性地背離這一由其自身深度參與塑造的國際法傳統，並在實踐中推動一種以實力優先、規則退位為特徵的戰略轉向。



這一轉向在委內瑞拉問題上的體現尤為集中，也最具法律標志意義。美國近年來不斷以國內刑法為依據，將委內瑞拉現任總統馬杜羅界定為“跨國犯罪主體”，並通過懸賞通緝、域外起訴和單邊制裁等手段，持續強化對該國的政治和司法施壓。近期，美方更是公開推動並實施跨國軍事行動，並將其刻意包裝為“執法行為”或“安全行動”，試圖以概念轉換消解其國際法爭議性。



但在國際法框架下，這種敘事本身就是站不住腳的。國際法並不存在所謂“執法例外”，即允許一國在未經同意的情況下進入他國領土行使強制權力。跨國執法的合法性，必須建立在明確的司法協助機制或國際授權之上，而不是單方面宣布。美國在委內瑞拉問題上的做法，實質上否認了國家主權作為排他性權力邊界的基本含義，將主權降格為可被強國隨意穿透的政治概念。



更為嚴重的是，美國刻意迴避了國家元首豁免這一國際法中的核心制度安排。根據國際習慣法以及國際法院長期形成的判例規則，現任國家元首在外國司法管轄下原則上享有刑事豁免。這一規則是為了維護國家間交往的穩定結構，防止一國通過司法手段幹預他國政治。美國以國內法指控否定這一豁免原則，實際上是在用單邊法律邏輯重塑國際法秩序的基本結構，其後果遠不止於強行控制馬杜羅一事本身。



從武力使用的角度看，美方相關行動同樣越過了國際法的清晰紅綫。國際法判斷非法使用武力，並不取決於行為名稱，而取決於其客觀效果。當一國動用武裝力量進入他國領土、控制關鍵目標並實質性削弱該國政府行使職權的能力時，無論其被稱為“執法”“反毒”還是“安全行動”，都已經觸及《聯合國憲章》第2條第4款所確立的禁止使用武力原則。美國通過模糊執法與軍事行動之間的界限，正在有意削弱這一戰後國際秩序的基石性規範。

