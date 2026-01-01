快評：美國空手套白狼　台灣核心產業被出賣

民眾黨強調，我們支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣。（中評社 資料照） 中評社快評／台美關稅談判美東時間15日結束，達成協議。民進黨大張旗鼓、喜氣洋洋，將台美關稅協議當成是重大成就。事實是，美國空手套白狼，台灣不只需要掏錢換關稅，核心產業還被出賣。



台美關稅協議主要為，關稅降至15%且不疊加、台灣企業赴美投資2500億美元，以及政府信保2500億美元等。美國商務部長盧特尼克直言，美國政府的目標，是將台灣半導體供應鏈的40%轉移至美國；“我們要把整個產能帶回美國，讓我們在半導體製造能力上實現自給自足。”



台灣在野黨抨擊台美關稅協議掏空台灣。國民黨主席鄭麗文16日指出，攸關台灣未來發展與過去幾十年所累積的根基，全部都搬空了。民眾黨強調，支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣。



台灣核心、優勢產業主要在半導體、資訊及數位等領域，掌握全球供應鏈關鍵地位；核心產業支柱是台積電，被稱為“護國神山”。美國對台灣貨品的關稅稅率降至15%，台積電則要同意再額外增加至少投資美國五座晶圓廠。在野黨指民當局用沉默送走“護國神山”。



掏錢換關稅、核心產業拱手相送。面對美國明目張膽的霸凌及掠奪，民進黨當局毫不抵制，甚至主動迎合，出賣了台灣核心技術優勢。當台積電逐步淪為“美積電”，當台灣的核心優勢產業被掏空，台灣的經濟競爭力也將隨之喪失。