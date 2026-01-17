歐洲的軟肋，又何止格陵蘭

中評社北京1月17日電／“若格陵蘭島在美國手中，北約將變得更加強大和高效。”美國總統特朗普14日在社交媒體發文稱，任何低於這一目標的做法都不可接受。



新華社報導，面對美國一再揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性，丹麥首相梅特·弗雷澤里克森回應，若美國對北約盟國採取軍事行動，則“一切都將終結……包括北約及其提供的安全保障”。“一切都將終結”——乍一聽，這似乎是一句擲地有聲的警告，然而細細品味，卻透著無奈和悲愴。



人們或許期待的是另一種回應：丹麥將堅定捍衛領土主權，任何侵犯都將遭到堅決反擊。這才是一個主權國家面對領土威脅時應有的姿態。兩廂對比，弗雷澤里克森的回應更顯無力又無奈。無力，在於面對擁有絕對軍事優勢的美國，丹麥深知自己難以“硬剛”；無奈，在於相比美國，丹麥等歐洲國家更害怕失去北約。



一句本該義正詞嚴的抗議，最終說出口時，卻有些哀怨意味——“你若真這樣做，一切都完了”。換言之，丹麥不是在劃定紅線，只是在寄望于美國顧念“大局”——這個關乎北約的“大局”，恰恰是歐洲賴以自保的命門。



北約是歐洲軟肋，這一點歐洲自己很清楚。在過去幾十年裡，北約一直是歐洲安全戰略的基礎。歐洲在北約體系下對美國的依賴關係，限制了歐洲的戰略自主。儘管歐洲國家近年來試圖增強自主防務能力，但始終無法擺脫對美國的深度依賴，烏克蘭危機升級則進一步加深歐洲對美國和北約的倚重。只是，歐洲未曾料到，戰略自主之路尚遠，那個承諾保護自己的“老大哥”卻打起了“自己人”的主意，令其既怒且懼，卻又無可奈何。

