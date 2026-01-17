推進核聚變商業化　聚變金融機構聯盟成立

中評社北京1月17日電／隨著“人造太陽”褪去科幻色彩，一場關於終極能源的產業角逐序幕已經拉開。1月16日上午，在安徽合肥召開的2026核聚變能科技與產業大會開幕式上，聚變金融機構聯盟正式宣告成立。業內人士認為，這是可控核聚變產業從實驗室邁向工程化、商業化關鍵節點上的一場產金協同“聚變”。



新華社報導，據悉，該聯盟由科大硅谷公司聯合中科創星、君聯資本、聯想之星、合肥創新投等15家機構發起，匯聚了銀行、證券、保險、信託、基金等130家各類金融與科創服務機構。以創新策源、產業鏈接、金融支持、深度協同為核心邏輯，為核聚變能從科研突破邁向工程化、商業化應用注入動力。



該聯盟的宗旨是“產融共生、聚力創新”。據科大硅谷公司董事長吳海龍介紹，聯盟將計劃通過定期沙龍、專題研討、項目路演、企業調研等常態化活動，促進信息共享與精準對接。其首次項目路演將於1月17日在中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所舉行。



“十五五”規劃建議提出，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟增長點。這意味著核聚變不僅是能源安全的遠景保障，更是驅動高質量發展、塑造新質生產力的重要抓手。2026年1月15日，《中華人民共和國原子能法》正式施行，從法律層面明確支持聚變能源發展。



聚變新能（安徽）有限公司董事長嚴建文說，核聚變行業技術壁壘高、商業化周期長，僅靠科研經費和初期投資難以支撐其走向商業應用。而這正是聚變金融機構聯盟要解決的核心命題。



金融資本的加碼，源於快速成長的市場。國泰海通證券電新和環保行業首席分析師徐強說，目前，市場的真金白銀正流向核聚變產業的特種材料、核心設備、工程服務三大環節，這也將重塑高端製造產業鏈。



安徽依託EAST、BEST等大科學裝置，打造科研產業一條龍集群；四川憑藉中國環流系列裝置，深耕硬裝備製造；上海則利用資本和國際化優勢，攻堅高溫超導磁體等核心技術，佈局未來產業標準……當前，中國核聚變產業高地正在競逐生態化發展，它們共同勾勒出核聚變商業化的早期版圖。