“斬殺線”折射美國制度弊端下的脆弱民生

中評社北京1月17日電／近來，美國“斬殺線”成為熱搜詞。這個詞形象勾勒出當下部分美國人脆弱的生活現狀：一場突發疾病、一筆逾期房租，便可擊穿他們的經濟基礎，繼而引發連鎖反應，令他們陷入難以逆轉的生存危機。



新華社報導，專家指出，“斬殺線”的存在，暴露了美國民生“安全網”的嚴重缺陷。其根源在於美式資本主義制度的運行邏輯、社會達爾文主義主張的“弱者淘汰”，弱勢群體的生存權、發展權因而被無情拋棄。



任何意外都可能是“致命一擊”



新年伊始，在美國加利福尼亞州洛杉磯市中心，大量流浪漢露宿街頭。他們衣著單薄、神情呆滯，排隊領取救濟食品。



據美國媒體此前報導，這些流浪漢中不少人都曾有固定工作，如售貨員、公司職員，甚至不乏中產階層。只因突然失業或一場重病，他們觸碰到“斬殺線”，生活急轉直下，直至流落街頭，再無翻身之力。



“斬殺線”源於多人在線戰術競技類遊戲術語，特指遊戲作戰單位的生命值下跌至某一臨界數值時，易觸發對手特定技能而“一擊斃命”。在美國民生語境中，還有個與“斬殺線”相關的概念，即美國聯合慈善總會于2009年提出的“ALICE門檻”。



ALICE是英文“Asset Limited, Income Constrained, Employed”的首字母縮寫，也就是“資產有限、收入吃緊但被雇傭”。“ALICE門檻”可以看作個體或家庭維持食品、住房、育兒、交通及醫療等基本生活開支所需的最低收入水平線。



美國非營利組織ALICE聯盟2025年發佈的報告顯示，2023年全美有42%的家庭收入未達“ALICE門檻”，而處於“聯邦貧困線”以下的家庭比例是13%。這意味著，約有29%的家庭收入高於“聯邦貧困線”卻未達到“ALICE門檻”。這部分群體面臨“負擔重”又“沒救濟”的困境，長期游離在社會政策的關注視野之外，生活稍有變故，就可能跌入“斬殺線”以下。



美國“精簡”資產管理公司投資組合經理邁克爾·格林認為，美國“聯邦貧困線”的劃定標準與現實嚴重脫節。美國政府仍在沿用1963年設定的計算公式，而數十年來美國家庭基本生活成本卻持續攀升。在收支勉強平衡的脆弱狀態下，任何意外都可成為導致個人破產的“致命一擊”。

