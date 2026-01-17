商務部解讀中國加拿大經貿磋商成果

中評社北京1月17日電／2026年1月14日至17日，加拿大總理卡尼應邀對中國進行正式訪問。訪問期間，雙方就深化經貿合作達成廣泛共識，簽署了《中國—加拿大經貿合作路線圖》，形成了關於處理雙邊經貿問題的初步聯合安排。商務部美大司負責人16日就有關經貿成果進行解讀。



問：《中國—加拿大經貿合作路線圖》有哪些主要內容和亮點？



答：此次訪問是加拿大總理8年來首次訪華。1月15日，中加雙方簽署了《中國—加拿大經貿合作路線圖》，這是兩國在新型戰略伙伴關係框架下取得的重要階段性成果，也是雙邊經貿關係史上首份高水平合作文件。主要內容和亮點包括以下幾方面：



一是雙方一致同意加強中加經貿聯委會機制。同意將中加經貿聯委會從副部級升格為部長級合作機制，推動全面恢復和重啟知識產權、貿易救濟等各工作組對話交流，重申聯委會在促進雙邊經貿合作、管控和解決經貿分歧方面的主渠道作用。這為促進中加經貿關係提檔加速、進一步提升經貿合作水平提供了堅實的機制保障。



二是雙方一致同意全面拓展各領域經貿務實合作。路線圖系統構建了雙方在經貿聯委會機制、雙邊經貿關係、農業食品和糧食安全、綠色與可持續貿易、電子商務合作和貿易促進、人員往來便利化、經濟和金融合作以及多邊和區域經貿合作等8個領域的合作格局，提出了28條合作舉措，對能源、農業、消費品、中小企業等傳統領域，以及新材料、先進製造、清潔能源、綠色產品等新領域合作作出全面規劃，中加經貿合作有望進入發展快車道。



三是雙方就多邊和區域框架下合作達成積極共識。同意支持以規則為基礎、以世貿組織為核心的多邊貿易體制，共同推動世貿組織第14屆部長級會議就世貿組織改革取得務實成果，重申在世貿組織規則框架內開展工作，努力避免未來實施單邊措施。此外，加方還就中方主辦2026年亞太經濟合作組織會議和加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》等作出積極表態。這些共識凝聚了雙方支持多邊主義的力量，向外界發出了共同聲音。

