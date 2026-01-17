美司法部以涉妨礙執法為由調查明尼蘇達州州長

中評社北京1月17日電／新華社援引美國媒體報導，美國司法部16日向明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲和該州明尼阿波利斯市市長雅各布·弗雷發出傳票，指控二人涉嫌妨礙聯邦執法人員執法。



報導援引知情人士的話說，聯邦檢察官正在對兩人展開調查，指控他們涉嫌阻礙聯邦執法人員在明尼蘇達州和明尼阿波利斯市履行職責。



沃爾茲就其被調查的報導發表聲明說，利用司法系統威脅政治對手是“一種危險的策略”。弗雷則表示，這顯然是對他的恐嚇，只因自己反對本屆美國政府給當地人民帶來的混亂和危險。



本月7日，美國移民與海關執法局人員在明尼阿波利斯市進行針對非法移民的執法行動時，開槍打死37歲美國公民蕾恩·妮科爾·古德，引發當地局勢緊張和全美輿論高度關注。14日，聯邦執法人員又在當地一次行動中開槍打傷一名委內瑞拉籍男子，使得抗議活動再度升溫。



就古德案件的調查，沃爾茲8日在一場新聞發佈會上表示，聯邦政府調查很難得出“公平的結果”。11日，弗雷再次發聲表達對聯邦機構調查該案的不信任。



美媒此前報導，聯邦機構正在明尼蘇達州開展“最大規模”移民執法行動，參與行動的執法人員已超過2000人。美國土安全部長諾姆11日表示，“數以百計”的聯邦執法人員將在接下來幾天抵達明尼阿波利斯市及周邊地區。12日，明尼蘇達州、州首府聖保羅市以及該州明尼阿波利斯市向當地一家聯邦法院起訴諾姆以及多名聯邦移民執法官員，試圖阻止聯邦政府向該州大規模增派移民執法人員。