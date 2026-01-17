美國公佈所謂加沙“和平委員會”成員名單

中評社北京1月17日電／美國白宮16日發表聲明，公佈了美方主導的巴勒斯坦加沙地帶“和平委員會”成員名單，其中美國總統特朗普擔任主席，美國國務卿魯比奧、特朗普的特使威特科夫、特朗普的女婿庫什納，以及英國前首相布萊爾等7人為創始執行委員會成員。



新華社報導，聲明同時說，世界銀行行長彭安傑也在創始執行委員會成員名單中。更多成員名單將在未來數周內公佈。



根據聲明，美國少將賈斯珀·傑弗斯被任命為國際穩定部隊司令。曾任聯合國中東和平進程特別協調員的尼古拉·姆拉德諾夫將擔任加沙高級代表，作為“和平委員會”與負責管理加沙地帶的巴勒斯坦技術官僚委員會之間的聯絡人。



聲明還說，為支持加沙高級代表辦公室和巴勒斯坦技術官僚委員會工作，美方將組建加沙執行委員會，並任命威特科夫、庫什納、姆拉德諾夫等11人為該委員會成員。



本月14日，加沙地帶停火斡旋方埃及、卡塔爾和土耳其發佈聯合聲明，宣佈巴勒斯坦技術官僚委員會完成組建，將管理加沙地帶。同日，威特科夫在社交媒體發文，代表特朗普宣佈啟動結束加沙衝突“20點計劃”第二階段，從停火轉向加沙地帶非軍事化、技術官僚治理和重建。



根據美國白宮去年9月發佈的這份關於加沙停火與戰後安排的“20點計劃”，“和平委員會”將監督加沙地帶戰後過渡治理。中東人士認為，所謂“和平委員會”是美國控制加沙地帶的工具。