海關總署：“十五五”時期將適度擴大進口

中評社北京1月17日電／中國海關總署署長孫梅君17日在2026年全國海關工作會議上表示，“十五五”時期，全國海關將在工作中更加注重統籌協調，既要擴大出口、也要適度擴大進口，拓展國際循環。



最新數據顯示，過去一年，中國外貿頂壓前行、逆勢增長，進出口45.47萬億元、同比增長3.8%，規模再創歷史新高。



孫梅君表示，2025年是很不平凡的一年，海關以開放破圍堵、以便利拓市場，促進外貿穩定增長，貿易大國地位更加鞏固，連續9年保持全球貨物貿易第一大國地位。



回顧過去五年，孫梅君說，全國海關有效應對風險挑戰，年均監管進出口貨物52億噸、42.3萬億元，體量全球最大，安全總體可控，為實現“十四五”圓滿收官提供了有力支撐。



黨的二十屆四中全會擘畫了未來五年中國發展的宏偉藍圖，為做好海關工作指明了方向，提供了行動指南。



“黨中央大政方針已定，我們的任務就是抓落實。”孫梅君說，“十五五”時期，全國海關在工作中要更加注重統籌協調。



孫梅君表示，堅持開放合作、互利共贏是中國式現代化的必然要求。海關處於國內國際雙循環交匯樞紐節點，必須堅持系統觀念，統籌好守國門、促發展，在“守”中做好“促”的文章，在“促”中築牢“守”的底線；必須協調好便利和安全，既保證“通得快”、又保證“管得好”；必須平衡好進口和出口，既要把好進口關、也要把好出口關，既要擴大出口、也要適度擴大進口，拓展國際循環，促進國內國際雙循環更加暢通、內外貿一體化更好發展。



2026年是“十五五”開局之年，開局關乎全局。孫梅君表示，新的一年，全國海關將圍繞更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭、更好統籌發展和安全的部署要求，著力在維護國門安全、促進貿易創新發展、擴大開放增進合作、深化改革和制度創新等方面下更大功夫，進一步提高監管效能和服務水平，以更優監管、更高安全、更大便利、更嚴打私新成效，為“十五五”開好局起好步貢獻海關力量。