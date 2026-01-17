體驗冰雪　台灣大九學堂青年來京交流

2026年1月15日至20日，台灣大九學堂青年交流團來到北京，參加“雙奧之城 青春之約”台灣青年京津冀冰雪季活動 中評社北京1月17日電／2026年1月15日至20日，台灣大九學堂青年交流團來到北京，參加“雙奧之城 青春之約”台灣青年京津冀冰雪季活動，這也是大九學堂2026年到大陸交流的首團。團組由馬英九基金會執行長王光慈帶領，聚集了來自台灣大學、台灣清華大學、政治大學、世新大學、中山大學等台灣高校近40名青年學生參加，4名來自北京大學的學生志願者與台灣青年結伴同行，共享雙奧之城獨特魅力，共同感受“兩岸一家親”的濃厚氛圍。



在2025年12月30日舉辦的“雙奧之城 青春之約”台灣青年京津冀冰雪季開幕式上，馬英九基金會執行長王光慈表示，大九學堂2026年大陸交流首團依舊選擇到訪北京，因為北京對台灣年輕人有強大吸引力，尤其是冬季冰雪滿足了台灣青年的賞雪、滑雪需求，同學們對北京之行充滿了期待和憧憬。



大九學堂此次的團組交流，將圍繞冰雪盛會、傳統文化、時尚科技、京味特色四大核心內容，既安排了冰雪運動體驗，又安排了國博、故宮、長城、頤和園等名勝古跡參訪，還組織台灣青年前往元氣森林等時尚品牌企業感受大陸經濟社會發展，走進前門大街、南鑼鼓巷等北京特色打卡地，觀看原創京味綜藝演出《四季北京·茶》，體會中華優秀傳統文化。



“雙奧之城 青春之約”台灣青年京津冀冰雪季活動自去年12月啟動，將持續到今年2月。活動期間，將有約1000名島內青年來京交流，為兩岸青年搭建起友誼的橋梁，讓來自台灣的朋友在隆冬時節深切感受到北京的溫暖。