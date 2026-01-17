Grok偽造色情內容遭追打　加州令立即停止

中評社北京1月17日電／美國加利福尼亞州總檢察長羅布·邦塔16日通報，已於當天向美國企業家埃隆·馬斯克旗下人工智能企業xAI發送禁止令，要求其開發的人工智能聊天機器人“格羅克”（Grok）立即停止在未經當事人同意情況下生成和散播女性和兒童色情內容的行為，同時限期提交整改措施。



新華社報導，近幾周，馬斯克旗下社交媒體平台和人工智能企業因涉及AI生成色情內容遭到國際多方強烈譴責，加州這一禁止令使其所受壓力繼續加碼。



這是2025年1月20日埃隆·馬斯克在美國首都華盛頓第一資本體育館講話的照片。新華社記者吳曉凌攝



據美國科技新聞媒體TechCrunch報導，加州總檢察長辦公室還在聲明中說，有跡象顯示xAI“未經當事人同意、為大規模生成裸露內容提供便利”，相關內容被用於“在互聯網上騷擾成年和未成年女性”。該辦公室要求xAI在今後5天內提供材料證明該公司正採取整改措施。



本周早些時候，加州州長加文·紐森指責xAI“居心險惡”，縱容深度偽造的性剝削內容在網上泛濫，他已敦促加州檢察機關就xAI是否違反加州法律展開調查，若經查屬實必追究其法律責任。



“格羅克”由xAI公司開發，並內置於馬斯克擁有的社交媒體X平台，可供用戶直接調用。最近數周，X平台出現部分用戶利用“格羅克”的所謂“熱辣模式”，篡改真人圖像、生成深度偽造的裸露內容，並在X平台上散播，受害者包括數百名女性與未成年人。



歐盟以及英國、法國、印度、巴西、澳大利亞等國強烈譴責“格羅克”涉嫌生成色情內容，部分國家的監管機構已介入調查或要求整改。印度尼西亞、馬來西亞和菲律賓則已限制本國用戶訪問“格羅克”。

