以色列向哈馬斯發出通牒：兩個月內解除武裝

中評社北京1月17日電／據央視新聞：當地時間17日，消息人士稱，在巴勒斯坦技術官僚委員會和美方主導的所謂加沙“和平委員會”成立後，以色列已提出向加沙地帶的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）提供兩個月期限，要求其完成解除武裝並交出武器。以方表示，如哈馬斯不主動執行，以色列國防軍將採取行動。



相關消息人士稱，以色列方面強調，這一通牒是在與美國總統特朗普完全協調後提出的。以色列安全部門人士稱，以軍已開始準備相關軍事計劃，以應對通牒可能無法落實的情況。以色列安全機構評估稱，儘管哈馬斯在衝突中遭受重創，但仍在加沙地帶部分地區保持軍事與行政控制，並利用當前過渡期恢復力量、修復地下設施並重建武裝能力。以方認為，延長現階段將使哈馬斯進一步受益，因此決定設定明確時間表。



以色列方面表示，解除哈馬斯武裝是推進任何政治或民事進程的前提條件，並強調以色列將完全掌控解除武裝的標準、驗證方式及評估體系，不會接受部分或象徵性解除武裝。



與此同時，以色列方面目前正與新成立的巴勒斯坦技術官僚委員會保持有限且謹慎的合作，但並不認為哈馬斯會主動解除武裝，通牒旨在為下一階段行動設定時間框架。



在持續近兩年的衝突背景下，以色列安全部門表示，如果通牒無法落實，以色列將面臨新的決策，而未來行動的具體規模與形式仍有待確定。