馬查多向特朗普“獻諾獎”　賓主皆歡諾獎尷尬

中評社北京1月17日電／委內瑞拉反對派人士瑪麗亞·科麗娜·馬查多15日在白宮與美國總統特朗普見面時，把自己獲得的2025年度諾貝爾和平獎獎章“贈予”對方。這對一直“惦記”諾貝爾和平獎的特朗普而言或是十分合心意的禮物，他證實馬查多留下了獎章，還稱她是“一位了不起的女性”。



新華社報導，負責評獎事宜的挪威機構先前曾對馬查多有意“獻獎”“潑冷水”，表示沒這規矩。



馬查多“獻獎” 特朗普“笑納”



馬查多15日在白宮與特朗普共進午餐，時長大約一小時。據美聯社等媒體報導，這是兩人首次“面對面”。馬查多隨後在美國國會大廈與十幾名共和黨及民主黨參議員見面。她離開白宮後告訴媒體記者，“我把諾貝爾和平獎獎章贈予了美國總統”，這樣做是為了彰顯特朗普“對我們自由的特有承諾”。



馬查多“獻獎”之舉令特朗普頗為受用。據路透社報導，一名白宮官員證實，特朗普打算留存這枚獎章。特朗普15日晚在社交媒體發文說，與馬查多見面是件幸事。“她是一位了不起的女性……瑪麗亞贈予我她的諾貝爾和平獎，以表彰我所做的工作。這是一個（表達）相互尊重的美好姿態。謝謝你，瑪麗亞！”



法新社的評述說，馬查多“獻獎”意在爭取一直將她“邊緣化”的特朗普的支持。不過，白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特稱，這次會面並不意味著特朗普對馬查多的看法發生了變化。

