多方圍繞伊朗局勢密集互動　緊張態勢持續發酵

中評社北京1月17日電／伊朗局勢近日牽動多方神經，美國和以色列密集開展高層溝通與情報磋商，伊朗則與俄羅斯深化協調，同時歐盟發布航空安全警示，地區緊張態勢持續升級。



美以密集溝通



新華社援引美國阿克西奧斯新聞網站16日報導，在美國總統特朗普權衡對伊朗採取軍事打擊或繼續外交談判的關鍵時期，以色列總理內塔尼亞胡與特朗普14日、15日接連通電話。



在14日的通話中，內塔尼亞胡請求特朗普暫緩對伊朗採取軍事行動，為以色列應對可能的報復預留更多準備時間，這也是特朗普推遲下令美軍打擊伊朗的原因之一；而報導沒有披露15日通話的具體內容，美國白宮和以色列總理府均拒絕對該報導回應。



不過，美國官員表示軍事行動仍在討論範圍內，以色列官員亦認為特朗普未來幾日仍有可能下令發動打擊。以色列媒體援引匿名官員消息稱，以方認為美方當前在中東的軍事力量不足以實現推翻伊朗政府的目標。



與此同時，以色列媒體16日報導說，以色列情報和特勤局（摩薩德）局長達維德·巴爾內亞已抵達美國，計劃在佛羅里達州邁阿密市會見特朗普的特使威特科夫，雙方將圍繞伊朗核計劃、導彈能力及其在中東地區的“代理人”、加沙衝突等議題展開討論。美國和以色列將巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝等視為伊朗在中東地區的“代理人”。



目前尚不清楚巴爾內亞是否會與特朗普會面，特朗普16日已前往佛州海湖莊園度周末。

