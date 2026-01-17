歐洲多國出兵格陵蘭　跨大西洋關係面臨瓦解

中評社北京1月17日電／當地時間1月15日，法國總統馬克龍在法國南部羅訥河口省的伊斯特爾空軍基地向軍隊發表新年講話期間，就格陵蘭問題做出系列表態。他強調，在當前高度緊張的國際局勢下，要想保持自由，就必須被敬畏；要想被敬畏，就必須足夠強大。馬克龍同時明確表示，法國已向格陵蘭派遣軍事力量，未來還將通過陸、空、海多種手段予以加強。目前，法、德、荷等歐洲多國已明確表態向格陵蘭派遣軍事人員。2026年伊始，圍繞格陵蘭島的分歧，正進一步加深跨大西洋關係的裂痕。



格陵蘭島之爭：規則失衡的較量



央視新聞報導，丹麥外交大臣拉斯穆森和格陵蘭島自治政府外交部長莫茨費爾特於1月14日訪問美國，同美國副總統萬斯和國務卿魯比奧舉行會晤。會晤後，拉斯穆森表示，丹麥和美國之間就格陵蘭島問題存在“根本性分歧”。



丹麥外交大臣 拉斯穆森：美國總統已經清楚地表明了他的立場，而我們持有不同的立場。因此，我們之間仍然存在根本性的分歧，但我們也同意保留分歧。儘管如此，我們仍將繼續進行對話。



丹麥《政治報》報導稱，丹麥和格陵蘭島方面的談判代表與美方未能就此達成一致，所有與會人員都清楚未來的走向，那就是這場風波仍在繼續。而且，這是一場實力懸殊的較量，不僅雙方手中的牌不同，更在於遊戲本身——他們不再遵循相同的規則，甚至可能根本就不是在玩同一場遊戲。特別是在美國方面，更像是一場“黑手黨”遊戲，至於在這場遊戲中，誰是“黑手黨”老大，不言自明。



歐盟：丹麥或可在緊急情況下請求援助



歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯的發言人1月15日在美丹格三方談判破裂後表示，如果格陵蘭島爆發暴力衝突，德國和其他歐盟成員國可能有義務應丹麥的請求提供援助。該發言人稱，格陵蘭島是丹麥王國領土的一部分，因此原則上受《歐盟條約》第42條第七款共同防禦條款約束。

