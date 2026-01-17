歐洲多國派兵格陵蘭島有多“尷尬”？

中評社北京1月17日電／包括法國、德國、英國在內的歐洲多國近日宣佈將向格陵蘭島派兵，參加由丹麥在該島發起的“北極耐力”軍事演習，擺出加強軍事部署姿態，力勸美國總統特朗普放下想要得到格陵蘭島的執念。然而，美國對此舉動輕描淡寫，不屑一顧。



新華社報導，歐美之間，局面進一步尷尬。有多尷尬？用意大利國防部長克羅塞托的話說：“這聽起來像是個段子的開篇。”



各國派兵幾何



近日，法國、德國、瑞典、挪威、芬蘭、荷蘭、英國等多個歐洲國家宣佈要向格陵蘭島派兵參加“北極耐力”軍演。但從歐洲媒體披露的信息看，目前各方派兵的規模真的“屈指可數”。



法國總統馬克龍15日表示，首批法國士兵已抵達格陵蘭島，並將在“未來幾天”向格陵蘭島派出更多陸海空力量，並聲稱“歐洲人肩負著特殊責任，因為這片領土屬於歐盟”。據法國新聞台16日報導，法國已派出15名士兵，他們來自在寒冷氣候下作戰經驗豐富的山地部隊，目前在格陵蘭首府努克執行任務。



德國之聲報導稱，德國國防部派遣了一支由13人組成的偵察小組。其他歐洲國家派出的人數也很少，其中瑞典3名軍官、挪威2名軍官、芬蘭2名軍事聯絡官、荷蘭和英國各1名軍官。



意大利無意跟進。意防長克羅塞托公開揶揄：派15人去格陵蘭島“幹什麼，去旅行麼”“這聽起來像是個段子的開篇”。



另據美國媒體報導，英國和德國正牽頭多個歐洲國家，商討在格陵蘭島加強長期軍事存在，包括設立名為“北約哨兵”的聯合特遣部隊。

