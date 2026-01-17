伊朗局勢趨穩　干涉陰雲難散

中評社北京1月17日電／新華社報導，連日來，記者在伊朗首都德黑蘭看到，當地社會秩序已基本恢復穩定。街道上車輛穿梭，商鋪開門營業，市民正常出行。然而，只要外部勢力不放下武力干涉執念，這一切便可能是暴風雨來臨前的短暫寧靜。



去年年底以來，伊朗多地因物價上漲、貨幣貶值等問題發生抗議活動。伊朗政府承認民生面臨困難，承諾傾聽訴求、解決問題。抗議過程中出現暴力騷亂，多個城市社會秩序受到嚴重衝擊。



美方以“支持伊朗抗議者”為名，多次發出軍事干涉威脅。在記者居住的社區，由於許多居民擔心美國空襲而匆忙離開，返回外地老家，入夜後只剩零星燈火。



從美國媒體的報導看，美方至今未對伊朗動武，除軍事部署尚未完全到位外，主要出於兩方面顧慮：一是擔心軍事行動難以達到顛覆伊朗政權的目的；二是擔心招致伊朗全力報復，導致衝突擴大化。



換言之，如果美方認為這兩方面顧慮有條件降低或消除，美軍的軍事行動就可能實施。目前，美軍航母正駛向中東地區，預計5天左右抵達。



緊張局勢中，新西蘭政府16日宣佈暫時關閉該國駐伊朗使館並撤離外交人員。歐盟航空安全局同日發佈衝突地區信息通報，稱鋻於當前局勢持續緊張以及美國可能採取軍事行動，建議各航空公司航班避開伊朗空域。



外部干涉威脅疊加國內民生問題，使伊朗局勢充滿不確定性。伊朗當前面臨的民生困境，有伊朗政府坦言的自身管理因素，更與美國等西方國家對伊朗的長期經濟制裁密切相關。歷史一再證明，迷信武力、一味施壓、橫加制裁和干涉，只會製造更多的衝突和矛盾。



伊朗外長阿拉格齊日前在接受美國媒體採訪時表示，過去20年伊朗始終願意通過談判解決問題，但“美國每一次都退出並切斷外交渠道，轉而選擇戰爭”。



當前，伊朗軍隊仍處於高度戒備狀態。在一場為近期抗議活動死者舉行的悼念活動上，須發斑白的德黑蘭市民邁赫迪告訴記者，面對美國和以色列，“我們會戰鬥至最後一滴血”。