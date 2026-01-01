《美國的中東政策研究》新書分享會在京舉行

清華大學戰略與安全研究中心博士後、助理研究員，中國論壇媒體傳播主任文晶作新書分享（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京1月18日電（實習記者 劉一瑋）由清華大學戰略與安全研究中心（CISS）主辦的“再論中東：《美國的中東政策研究（2009—2017年）》”新書分享會1月15日在清華大學舉行。



本次活動邀請了作者與編輯、出版界人士、外交界人士、資深學者和媒體人共同對新書進行發布和解讀。活動圍繞清華大學戰略與安全研究中心博士後、助理研究員，中國論壇媒體傳播主任文晶的新著展開，通過作者介紹、嘉賓圓桌論壇以及戰略青年讀書分享等多個環節，系統回顧奧巴馬政府時期美國中東政策的決策邏輯與歷史影響，並探討其對當前國際政治的啟示意義。



活動伊始，清華大學戰略與安全研究中心主任、國際關係學系教授達巍發表開場致辭，他表示，美國中東政策長期以來深刻影響地區局勢，其演變在很大程度上折射出美國全球戰略的調整軌跡。奧巴馬政府執政的八年，正值冷戰後國際體系和中東地區秩序發生深刻變化的關鍵過渡期，是觀察美國中東政策轉型與困境的重要窗口。他指出，文晶以奧巴馬政府時期為研究對象推出專著，選題具有突出的現實針對性和學術價值，為學界進一步討論美國中東政策提供了重要基礎。



隨後，作者文晶圍繞新書內容做系統介紹。文晶表示，本書研究主要基於公開資料，系統梳理了美國國務院、國防部、中央情報局、國家安全委員會、國會等核心決策機構的官方文件，以及奧巴馬本人在中東事務上的相關表述，並對國內外既有研究進行了系統溯源。作為新聞記者出身的研究者，她在寫作中特別注重事實基礎與語言可讀性，力求在學術分析與公共理解之間取得平衡。



談及研究對象的選擇，文晶指出，奧巴馬政府是冷戰結束以來美國全球戰略調整最為深刻的一屆政府，“奧巴馬主義”的誕生也是奧巴馬政府在國際環境變化和美國權力資源受限的背景下，調整權力運用方式，以維護核心霸權並推動自由主義外交理念。

