廖百智：奧巴馬中東政策是轉折期的失敗樣本

中國現代國際關係研究院中東研究所所長廖百智（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京1月18日電（實習記者 劉一瑋）由清華大學戰略與安全研究中心（CISS）主辦的“再論中東：《美國的中東政策研究（2009—2017年）》”新書分享會1月15日在清華大學舉行。中國現代國際關係研究院中東研究所所長廖百智出席圓桌論壇並從書中內容出發，對奧巴馬政府時期美國中東政策的決策邏輯、歷史影響以及啟示做了深入分析。



廖百智指出，奧巴馬政府的中東政策發生在國際體系與地區秩序雙重劇變的關鍵時期，但整體而言是一次失敗的政策實踐。他將奧巴馬的中東政策概括為“三無”——無能力、無意願、無方案。



廖百智認為，奧巴馬政府一方面試圖將戰略重心轉向亞太，另一方面又被西亞北非動蕩深度牽制，在民主價值與盟友穩定之間反復搖擺，導致與以色列、沙特等傳統盟友關係明顯受損，美以關係一度降至低谷，這也是美國在戰略判斷和執行層面的嚴重失誤。



在伊核問題上，廖百智認為奧巴馬推動達成的伊核全面協議本質上是凍結問題而非解決問題，缺乏穩固的國內政治共識，最終在特朗普政府上台後被推翻，反而加劇了地區不確定性。



本次活動以清華大學戰略與安全研究中心博士後、中國論壇媒體傳播主任文晶新著《美國的中東政策研究（2009—2017年）》為中心，圍繞巴以衝突、“西亞北非動蕩”、伊朗核問題與反恐政策等核心議題，回到具體歷史情境之中，梳理奧巴馬政府中東政策的決策邏輯與現實約束，討論個人領導力、制度結構與國際環境之間的複雜互動。通過對具體決策場景的還原，書中不僅討論國家戰略與國際結構的影響，也關注總統個人在特定情境下所能發揮的作用及其限度。