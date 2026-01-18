白宮曝備案：關稅判決若敗　立即徵10%應急

中評社香港1月18日電／美國最高法院正就美國總統特朗普依據《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act， IEEPA）所實施的大規模關稅是否合法進行審議，相關措施包括對中國大陸、墨西哥與加拿大加徵的關稅，以及對幾乎所有其他國家實施的“解放日”關稅。



《富比世》報導，白宮國家經濟會議主席哈塞特（Hassett）週五接受《福斯商業》（Fox Business）專訪時表示，若最高法院裁定這些關稅無效，白宮已有“相當穩固的備案”，特朗普將立即加徵10%的關稅，“足以彌補IEEPA關稅被推翻後的大部分空缺”。



哈塞特指出，這項10%的關稅很可能依據1974年《貿易法》第122條實施，該條款允許總統為解決貿易失衡，在最長150天內加徵最高15%的關稅。



他也補充，特朗普將依據其他法律對特定產業或國家加徵更長期的關稅，但這些措施需要較長時間啟動，因此10%的關稅將作為過渡性手段。



這套備案出爐之際，特朗普多次公開表達對最高法院可能推翻其關稅政策的高度憂慮，並將此形容為對美國經濟的“生存威脅”，聲稱若法院裁定不利，美國經濟將“徹底完蛋”。



儘管最高法院大法官在11月的口頭辯論中已釋出對總統大規模徵費權限的質疑訊號，哈塞特仍表示，政府“高度有信心”最高法院“最終會站在我們這邊”。



最高法院何時就關稅案作出裁決？目前仍不明朗，因為最高法院不會事先公布特定案件的宣判時間。不過，根據路透社報導，美國最高法院今天在官方網站更新消息，透露法官們有可能會在1月20日這一天，按照原訂的法庭日程，針對那些已經完成口頭辯論的案件發表裁決，但無論如何，最遲將在法院於6月底結束本會期前作出決定。



若最高法院裁定特朗普的關稅措施違法，企業先前已繳納的關稅款項將如何處理，仍存在高度不確定性。已有超過1，000家企業提前提起訴訟，要求一旦最高法院認定關稅自始不合法，政府應退還已徵收的關稅。不過，法院也可能裁定關稅確實違法，但僅適用於未來，允許政府保留裁決出爐前已經收取的關稅款。