快評：重建對華關係　加拿大對台轉向

加拿大正尋求重建對華關係，總理卡尼近日訪華是關鍵一步。 中評社快評／加拿大總理卡尼近日訪華，旨在與中國重建關係，聚焦貿易與經濟合作。在台灣議題上，加拿大重申“長期堅持一個中國政策的承諾”。



1月12日，卡尼訪問中國前夕，原先與加拿大保守黨聯邦眾議員組團出訪台灣的2名執政黨自由黨眾議員，宣布提早結束訪問，稱是在“接受加拿大政府建議”下提早返國，並稱是為避免混淆加拿大外交政策。



兩名自由黨議員提早離台，是卡尼政府的明智選擇。加方迫切想修復中加關係、尋求務實合作，要達成目標，必須謹慎處理與台灣關係。卡尼此次訪華，是加拿大總理近九年未訪華後的首訪，對加方而言，這趟行程承載著太多期待，更是中加關係走出低谷的關鍵一步。



特魯多政府時期，中加關係出現嚴重倒退，政治、經貿合作上出現問題，加拿大還偏離一個中國原則，與台灣強化官方交往，高調介入台灣問題。當前加拿大國內還有不少反華勢力將中國視為“安全威脅”，加方短期內也難以完全擺脫對美國的依賴，這些都給中加關係修復、重建帶來挑戰。



中方期待以卡尼訪華為契機，鞏固中加關係轉圜勢頭，拓展務實合作。中加關係要行穩致遠，加方必須拿出誠意，妥善處理分歧，尤其是在台灣問題上守住底線，真正轉向，格守一中。衹有尊重彼此核心利益，才能讓合作落地，真正造福兩國人民。