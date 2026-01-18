特朗普對歐洲8國加徵關稅　為購買格陵蘭島

格陵蘭島（新華社 資料圖片） 中評社香港1月18日電／美國總統特朗普17日在社交媒體上發文，宣佈美國將從2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭的輸美商品加徵10%關稅。



新華社報導，特朗普說，加徵關稅的稅率將從6月1日起提高至25%，直到相關方就美國“全面、徹底購買格陵蘭島”達成協議。他還表示，美國對即刻與上述歐洲8國進行談判持開放態度。



特朗普稱，上述8國人員前往格陵蘭島，“目的不明”。他警告稱，這些國家“正在玩一個非常危險的遊戲”，將風險推高至不可持續的臨界點。“為了保護全球和平與安全”，迫切需要採取“強力措施”，快速改變這一潛在的危險局面。



近日，挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭等歐洲國家宣佈向格陵蘭島派兵，參加由丹麥在該島發起的“北極耐力”軍事演習。分析人士認為，這些國家向美國發出支持丹麥的信號，但派兵規模屈指可數，更多是展現政治姿態。



截至發稿時，白宮尚未就特朗普宣佈對上述8國加徵關稅發佈正式聲明或文件。



美國全國廣播公司新聞台14日報導，據一些專家和原美國政府官員估計，美國購買格陵蘭島的支出可能達到7000億美元。



格陵蘭島是世界第一大島，也是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島設有一處軍事基地。特朗普2025年上任以來多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。對此，丹麥等歐洲國家強烈反對。美國和丹麥高級官員14日在白宮就此舉行會晤，但雙方仍然存在“根本性分歧”。



自2025年以來，特朗普政府頻繁以國家安全為由動用關稅工具，受到國內外廣泛反對和批評。